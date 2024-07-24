https://ria.ru/20240724/samolet-1961626210.html
На месте крушения самолета в Катманду нашли тела пяти человек
На месте крушения самолета в Катманду нашли тела пяти человек - РИА Новости, 24.07.2024
На месте крушения самолета в Катманду нашли тела пяти человек
Спасатели обнаружили тела пяти человек на месте крушения самолета непальской авиакомпании Saurya Airlines в аэропорту Катманду, сообщило издание The Kathmandu... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T09:35
2024-07-24T09:35
2024-07-24T12:16
катманду
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961665339_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_14ce06f5e2fccdc5036d83136f891dae.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 24 июл – РИА Новости. Спасатели обнаружили тела пяти человек на месте крушения самолета непальской авиакомпании Saurya Airlines в аэропорту Катманду, сообщило издание The Kathmandu Post.Самолет Saurya Airlines разбился в среду во время взлета в международном аэропорту Трибхуван в Катманду. Катастрофа произошла во время вылета в Покхару, второй по численности населения город страны, который считается туристической столицей Непала."По предварительной информации, с места крушения извлечены тела пяти человек", - пишет издание.Очевидцы сообщают, что самолет взлетал с южного конца взлетно-посадочной полосы и внезапно перевернулся, при этом законцовка крыла ударилась о землю, после чего самолет загорелся и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.Базирующаяся в Катманду Saurya Airlines осуществляет полеты по пяти направлениям в Непале, флот авиакомпании представлен самолетами Bombardier CRJ 200.
https://ria.ru/20240722/samolet-1961286244.html
https://ria.ru/20240720/passazhiry-1960882922.html
катманду
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961665339_54:0:2785:2048_1920x0_80_0_0_4e0f4a9da49229448652da27f545cfc6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
катманду, в мире
На месте крушения самолета в Катманду нашли тела пяти человек
На месте крушения самолета в аэропорту Катманду нашли тела пяти человек
НЬЮ-ДЕЛИ, 24 июл – РИА Новости.
Спасатели обнаружили тела пяти человек на месте крушения самолета непальской авиакомпании Saurya Airlines в аэропорту Катманду, сообщило издание The Kathmandu Post
.
Самолет Saurya Airlines разбился в среду во время взлета в международном аэропорту Трибхуван в Катманду. Катастрофа произошла во время вылета в Покхару, второй по численности населения город страны, который считается туристической столицей Непала
.
"По предварительной информации, с места крушения извлечены тела пяти человек", - пишет издание.
Очевидцы сообщают, что самолет взлетал с южного конца взлетно-посадочной полосы и внезапно перевернулся, при этом законцовка крыла ударилась о землю, после чего самолет загорелся и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
Базирующаяся в Катманду Saurya Airlines осуществляет полеты по пяти направлениям в Непале, флот авиакомпании представлен самолетами Bombardier CRJ 200.