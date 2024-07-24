https://ria.ru/20240724/samolet-1961626210.html

На месте крушения самолета в Катманду нашли тела пяти человек

На месте крушения самолета в Катманду нашли тела пяти человек - РИА Новости, 24.07.2024

На месте крушения самолета в Катманду нашли тела пяти человек

Спасатели обнаружили тела пяти человек на месте крушения самолета непальской авиакомпании Saurya Airlines в аэропорту Катманду, сообщило издание The Kathmandu... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T09:35

2024-07-24T09:35

2024-07-24T12:16

катманду

в мире

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НЬЮ-ДЕЛИ, 24 июл – РИА Новости. Спасатели обнаружили тела пяти человек на месте крушения самолета непальской авиакомпании Saurya Airlines в аэропорту Катманду, сообщило издание The Kathmandu Post.Самолет Saurya Airlines разбился в среду во время взлета в международном аэропорту Трибхуван в Катманду. Катастрофа произошла во время вылета в Покхару, второй по численности населения город страны, который считается туристической столицей Непала."По предварительной информации, с места крушения извлечены тела пяти человек", - пишет издание.Очевидцы сообщают, что самолет взлетал с южного конца взлетно-посадочной полосы и внезапно перевернулся, при этом законцовка крыла ударилась о землю, после чего самолет загорелся и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.Базирующаяся в Катманду Saurya Airlines осуществляет полеты по пяти направлениям в Непале, флот авиакомпании представлен самолетами Bombardier CRJ 200.

https://ria.ru/20240722/samolet-1961286244.html

https://ria.ru/20240720/passazhiry-1960882922.html

катманду

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

катманду, в мире