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На месте крушения самолета в Катманду нашли тела пяти человек - РИА Новости, 24.07.2024
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09:35 24.07.2024 (обновлено: 12:16 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/samolet-1961626210.html
На месте крушения самолета в Катманду нашли тела пяти человек
На месте крушения самолета в Катманду нашли тела пяти человек - РИА Новости, 24.07.2024
На месте крушения самолета в Катманду нашли тела пяти человек
Спасатели обнаружили тела пяти человек на месте крушения самолета непальской авиакомпании Saurya Airlines в аэропорту Катманду, сообщило издание The Kathmandu... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T09:35
2024-07-24T12:16
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НЬЮ-ДЕЛИ, 24 июл – РИА Новости. Спасатели обнаружили тела пяти человек на месте крушения самолета непальской авиакомпании Saurya Airlines в аэропорту Катманду, сообщило издание The Kathmandu Post.Самолет Saurya Airlines разбился в среду во время взлета в международном аэропорту Трибхуван в Катманду. Катастрофа произошла во время вылета в Покхару, второй по численности населения город страны, который считается туристической столицей Непала."По предварительной информации, с места крушения извлечены тела пяти человек", - пишет издание.Очевидцы сообщают, что самолет взлетал с южного конца взлетно-посадочной полосы и внезапно перевернулся, при этом законцовка крыла ударилась о землю, после чего самолет загорелся и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.Базирующаяся в Катманду Saurya Airlines осуществляет полеты по пяти направлениям в Непале, флот авиакомпании представлен самолетами Bombardier CRJ 200.
https://ria.ru/20240722/samolet-1961286244.html
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Катманду, В мире
На месте крушения самолета в Катманду нашли тела пяти человек

На месте крушения самолета в аэропорту Катманду нашли тела пяти человек

© AP Photo / Prabin RanabhatМесто крушения самолета непальской компании Saurya Airlines в аэропорту Катманду, Непал. 24 июля 2024
Место крушения самолета непальской компании Saurya Airlines в аэропорту Катманду, Непал. 24 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© AP Photo / Prabin Ranabhat
Место крушения самолета непальской компании Saurya Airlines в аэропорту Катманду, Непал. 24 июля 2024
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НЬЮ-ДЕЛИ, 24 июл – РИА Новости. Спасатели обнаружили тела пяти человек на месте крушения самолета непальской авиакомпании Saurya Airlines в аэропорту Катманду, сообщило издание The Kathmandu Post.
Самолет Saurya Airlines разбился в среду во время взлета в международном аэропорту Трибхуван в Катманду. Катастрофа произошла во время вылета в Покхару, второй по численности населения город страны, который считается туристической столицей Непала.
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"По предварительной информации, с места крушения извлечены тела пяти человек", - пишет издание.
Очевидцы сообщают, что самолет взлетал с южного конца взлетно-посадочной полосы и внезапно перевернулся, при этом законцовка крыла ударилась о землю, после чего самолет загорелся и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
Базирующаяся в Катманду Saurya Airlines осуществляет полеты по пяти направлениям в Непале, флот авиакомпании представлен самолетами Bombardier CRJ 200.
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