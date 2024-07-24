https://ria.ru/20240724/rumynija-1961637685.html

В Румынии на границе с Украиной заметили несколько дронов

В Румынии на границе с Украиной заметили несколько дронов - РИА Новости, 24.07.2024

В Румынии на границе с Украиной заметили несколько дронов

Несколько дронов, приближающихся к границе с Украиной, заметили на востоке Румынии в уезде Тулча, на номер службы экстренной помощи поступило 10 звонков из-за... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T10:37

2024-07-24T10:37

2024-07-24T10:45

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КИШИНЕВ, 24 июл – РИА Новости. Несколько дронов, приближающихся к границе с Украиной, заметили на востоке Румынии в уезде Тулча, на номер службы экстренной помощи поступило 10 звонков из-за звука взрывов, сообщает портал News. "В ночь со вторника на среду власти опубликовали сообщение о тревоге на севере уезда Тулча после того, как было замечено несколько дронов, приближающихся к границе. Зарегистрировано 10 звонков на номер "112" из-за звука взрывов", - говорится в сообщении. По данным портала, структуры, выполняющие роль обороны и наблюдения за границами Румынии, около 2:10 (совпадает с мск) заметили несколько дронов, приближающихся к северному району уезда Тулча. После этого генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям предупредил местных жителей о возможности падения объектов из воздушного пространства на территорию недалеко от границы с Украиной. "Большая часть звонков поступила из муниципалитета Тулчи, и они сигнализировали о том, что были слышны взрывы, но были и звонки, посредством которых граждане запрашивали информацию, а операторы диспетчерского центра инспектората по ЧС предоставляли им всю запрошенную информацию для понимания, что то, что слышится, происходит на территории Украины", - передает портал пресс-релиз инспектората. Ранее министерство обороны Румынии сообщало, что на территории страны находили обломки дронов, аналогичных тем, что использует Россия. Информация об этом была передана союзникам Румынии. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял об отсутствии у альянса данных о "преднамеренной атаке России" в контексте инцидента с БПЛА. МИД Румынии несколько раз передал посольству РФ в Бухаресте ноту протеста, в том числе из-за нарушения румынского воздушного пространства. В МИД РФ заявили, что у властей Румынии нет доказательств того, что обнаруженные обломки принадлежат России. В дипведомстве добавили, что РФ рассматривает демарш Румыни как очередное проявление концепции "хайли лайкли", когда аудиторию пытаются убедить в чем-то, не предоставляя фактов. Россия в последние годы также заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20230930/rumyniya-1899602035.html

https://ria.ru/20231012/rumyniya-1902219492.html

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в мире, россия, румыния, украина, йенс столтенберг, нато