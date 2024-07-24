https://ria.ru/20240724/rossija-1961685788.html

Россия всегда была открыта к переговорам по Украине, заявили в Кремле

Россия всегда была открыта к переговорам по Украине, заявили в Кремле - РИА Новости, 24.07.2024

Россия всегда была открыта к переговорам по Украине, заявили в Кремле

Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине, сохраняла свою открытость, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T13:09

2024-07-24T13:09

2024-07-24T13:09

россия

украина

дмитрий песков

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине, сохраняла свою открытость, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Вы знаете, что российская сторона никогда не отказывалась от переговоров, всегда сохраняла свою открытость к переговорному процессу", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20240724/kreml-1961685279.html

россия

украина

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россия, украина, дмитрий песков