https://ria.ru/20240724/rossija-1961685788.html
Россия всегда была открыта к переговорам по Украине, заявили в Кремле
Россия всегда была открыта к переговорам по Украине, заявили в Кремле - РИА Новости, 24.07.2024
Россия всегда была открыта к переговорам по Украине, заявили в Кремле
Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине, сохраняла свою открытость, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T13:09
2024-07-24T13:09
2024-07-24T13:09
россия
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине, сохраняла свою открытость, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Вы знаете, что российская сторона никогда не отказывалась от переговоров, всегда сохраняла свою открытость к переговорному процессу", - сказал Песков журналистам.
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россия, украина, дмитрий песков
Россия, Украина, Дмитрий Песков
Россия всегда была открыта к переговорам по Украине, заявили в Кремле
Песков: РФ не отказывалась от переговоров по Украине, сохраняла свою открытость