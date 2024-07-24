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Rheinmetall получил заказ на строительство завода боеприпасов на Украине - РИА Новости, 24.07.2024
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11:14 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/rheinmetall-1961646152.html
Rheinmetall получил заказ на строительство завода боеприпасов на Украине
Rheinmetall получил заказ на строительство завода боеприпасов на Украине - РИА Новости, 24.07.2024
Rheinmetall получил заказ на строительство завода боеприпасов на Украине
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall заявил в среду о получении первого заказа от Украины на строительство завода по производству боеприпасов. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T11:14
2024-07-24T11:14
украина
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall заявил в среду о получении первого заказа от Украины на строительство завода по производству боеприпасов. "Компания Rheinmetall получила свой первый важный заказ от правительства Украины на строительство завода по производству боеприпасов на Украине, о котором было объявлено в феврале 2024 года, и это стало отправной точкой для реализации проекта", - говорится в заявлении концерна. Заказ включает в себя полное техническое оснащение завода вплоть до ввода его в эксплуатацию. Ожидается, что производство боеприпасов на этом предприятии на Украине начнётся в течение 24 месяцев. Точная стоимость заказа неизвестна: названы рамки от 100 до 500 миллионов евро.
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украина, rheinmetall ag
Украина, Rheinmetall AG
Rheinmetall получил заказ на строительство завода боеприпасов на Украине

Rheinmetall заявил о получении заказа на строительство завода от Украины

© AP Photo / Martin MeissnerШтаб-квартира концерна Rheinmetall в Дюссельдорфе
Штаб-квартира концерна Rheinmetall в Дюссельдорфе - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© AP Photo / Martin Meissner
Штаб-квартира концерна Rheinmetall в Дюссельдорфе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall заявил в среду о получении первого заказа от Украины на строительство завода по производству боеприпасов.
«
"Компания Rheinmetall получила свой первый важный заказ от правительства Украины на строительство завода по производству боеприпасов на Украине, о котором было объявлено в феврале 2024 года, и это стало отправной точкой для реализации проекта", - говорится в заявлении концерна.
Заказ включает в себя полное техническое оснащение завода вплоть до ввода его в эксплуатацию. Ожидается, что производство боеприпасов на этом предприятии на Украине начнётся в течение 24 месяцев. Точная стоимость заказа неизвестна: названы рамки от 100 до 500 миллионов евро.
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