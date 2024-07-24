https://ria.ru/20240724/reys-1961826694.html

Вылет рейса "Аэрофлота" из Каира в Москву задержали

Вылет рейса "Аэрофлота" из Каира в Москву задержали - РИА Новости, 24.07.2024

Вылет рейса "Аэрофлота" из Каира в Москву задержали

Рейс "Аэрофлота" из Каира в Москву в среду задерживается по техническим причинам, сообщает пресс-служба авиакомпании. РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T21:49

2024-07-24T21:49

2024-07-24T21:49

каир (город)

москва

россия

аэрофлот

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Рейс "Аэрофлота" из Каира в Москву в среду задерживается по техническим причинам, сообщает пресс-служба авиакомпании. "Вылет рейса SU401 Каир - Москва за 24.07.2024 задерживается по техническим причинам. Авиакомпания ожидает разрешения на вылет воздушного судна от местных авиационных властей", - говорится в сообщении. Уточняется, что на время ожидания вылета пассажирам предоставлено обслуживание в соответствии с федеральными авиационными правилами России и стандартами авиакомпании. Организовано предоставление напитков и питания. Представитель авиакомпании взаимодействует с пассажирами.

https://ria.ru/20240724/aeroflot-1961727854.html

каир (город)

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

каир (город), москва, россия, аэрофлот