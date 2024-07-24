https://ria.ru/20240724/reys-1961826694.html
Вылет рейса "Аэрофлота" из Каира в Москву задержали
Вылет рейса "Аэрофлота" из Каира в Москву задержали - РИА Новости, 24.07.2024
Вылет рейса "Аэрофлота" из Каира в Москву задержали
Рейс "Аэрофлота" из Каира в Москву в среду задерживается по техническим причинам, сообщает пресс-служба авиакомпании. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T21:49
2024-07-24T21:49
2024-07-24T21:49
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москва
россия
аэрофлот
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Рейс "Аэрофлота" из Каира в Москву в среду задерживается по техническим причинам, сообщает пресс-служба авиакомпании. "Вылет рейса SU401 Каир - Москва за 24.07.2024 задерживается по техническим причинам. Авиакомпания ожидает разрешения на вылет воздушного судна от местных авиационных властей", - говорится в сообщении. Уточняется, что на время ожидания вылета пассажирам предоставлено обслуживание в соответствии с федеральными авиационными правилами России и стандартами авиакомпании. Организовано предоставление напитков и питания. Представитель авиакомпании взаимодействует с пассажирами.
https://ria.ru/20240724/aeroflot-1961727854.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
каир (город), москва, россия, аэрофлот
Каир (город), Москва, Россия, Аэрофлот
Вылет рейса "Аэрофлота" из Каира в Москву задержали
Рейс "Аэрофлота" из Каира в Москву задерживается по техническим причинам