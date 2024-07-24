Рейтинг@Mail.ru
Россия готова к мирному решению конфликта на Украине, заявили в Кремле - РИА Новости, 24.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:57 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/reshenie-1961792400.html
Россия готова к мирному решению конфликта на Украине, заявили в Кремле
Россия готова к мирному решению конфликта на Украине, заявили в Кремле - РИА Новости, 24.07.2024
Россия готова к мирному решению конфликта на Украине, заявили в Кремле
Россия сохраняет готовность к переговорам по урегулированию украинского конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T18:57
2024-07-24T18:57
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950321826_0:218:3253:2048_1920x0_80_0_0_a910a3e552ba07a307b80191c46a693c.jpg
СОЛНЕЧНОГОРСК, 24 июл - РИА Новости. Россия сохраняет готовность к переговорам по урегулированию украинского конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Россия никогда не отказывалась от мирного процесса, мы сохраняем свою готовность", - сказал Песков, отвечая на вопрос о возможности мирных переговоров для урегулирования украинского кризиса на площадке "Фестиваля новых медиа"
https://ria.ru/20240724/forbes-1961670259.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950321826_392:0:3123:2048_1920x0_80_0_0_1d39d8744d284f00d85923dc33ba4324.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Дмитрий Песков
Россия готова к мирному решению конфликта на Украине, заявили в Кремле

Песков: Россия сохраняет готовность к мирному решению конфликта на Украине

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-Сити"
Московский Кремль и небоскребы делового центра Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Московский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-Сити". Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЛНЕЧНОГОРСК, 24 июл - РИА Новости. Россия сохраняет готовность к переговорам по урегулированию украинского конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Россия никогда не отказывалась от мирного процесса, мы сохраняем свою готовность", - сказал Песков, отвечая на вопрос о возможности мирных переговоров для урегулирования украинского кризиса на площадке "Фестиваля новых медиа"
Украинские военнослужащие рядом с предоставленной США гаубицей M777 - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
На Украине рассказали, что ВСУ сделали со своим главным оружием
Вчера, 12:25
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала