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Россия готова к мирному решению конфликта на Украине, заявили в Кремле
Россия готова к мирному решению конфликта на Украине, заявили в Кремле - РИА Новости, 24.07.2024
Россия готова к мирному решению конфликта на Украине, заявили в Кремле
Россия сохраняет готовность к переговорам по урегулированию украинского конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T18:57
2024-07-24T18:57
2024-07-24T18:57
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СОЛНЕЧНОГОРСК, 24 июл - РИА Новости. Россия сохраняет готовность к переговорам по урегулированию украинского конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Россия никогда не отказывалась от мирного процесса, мы сохраняем свою готовность", - сказал Песков, отвечая на вопрос о возможности мирных переговоров для урегулирования украинского кризиса на площадке "Фестиваля новых медиа"
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в мире, россия, украина, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Дмитрий Песков
Россия готова к мирному решению конфликта на Украине, заявили в Кремле
Песков: Россия сохраняет готовность к мирному решению конфликта на Украине