https://ria.ru/20240724/reshenie-1961792400.html

Россия готова к мирному решению конфликта на Украине, заявили в Кремле

Россия готова к мирному решению конфликта на Украине, заявили в Кремле - РИА Новости, 24.07.2024

Россия готова к мирному решению конфликта на Украине, заявили в Кремле

Россия сохраняет готовность к переговорам по урегулированию украинского конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T18:57

2024-07-24T18:57

2024-07-24T18:57

специальная военная операция на украине

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СОЛНЕЧНОГОРСК, 24 июл - РИА Новости. Россия сохраняет готовность к переговорам по урегулированию украинского конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Россия никогда не отказывалась от мирного процесса, мы сохраняем свою готовность", - сказал Песков, отвечая на вопрос о возможности мирных переговоров для урегулирования украинского кризиса на площадке "Фестиваля новых медиа"

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в мире, россия, украина, дмитрий песков