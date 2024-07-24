https://ria.ru/20240724/regiony-1961739826.html

Путин призвал не сбавлять темпов развития новых регионов

Путин призвал не сбавлять темпов развития новых регионов - РИА Новости, 24.07.2024

Путин призвал не сбавлять темпов развития новых регионов

Президент РФ Владимир Путин заявил, что важно не сбавлять темпы развития новых регионов, строго выдерживать поставленные сроки. РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T15:45

2024-07-24T15:45

2024-07-24T15:57

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что важно не сбавлять темпы развития новых регионов, строго выдерживать поставленные сроки.Путин в среду проводит совещание по вопросам социально-экономического развития новых субъектов России."Важно не сбавлять набранных темпов, двигаться дальше последовательно этап за этапом, обеспечивать самую тесную координацию между федеральными, региональными и местными уровнями власти, структурами гражданского общества, стараться строго выдерживать поставленные сроки, чтобы достичь всех намеченных целей", - сказал Путин на совещании по социально-экономическому развитию новых субъектов РФ.

https://ria.ru/20240724/putin-1961740488.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, владимир путин