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Путин призвал не сбавлять темпов развития новых регионов - РИА Новости, 24.07.2024
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15:45 24.07.2024 (обновлено: 15:57 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/regiony-1961739826.html
Путин призвал не сбавлять темпов развития новых регионов
Путин призвал не сбавлять темпов развития новых регионов - РИА Новости, 24.07.2024
Путин призвал не сбавлять темпов развития новых регионов
Президент РФ Владимир Путин заявил, что важно не сбавлять темпы развития новых регионов, строго выдерживать поставленные сроки. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T15:45
2024-07-24T15:57
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что важно не сбавлять темпы развития новых регионов, строго выдерживать поставленные сроки.Путин в среду проводит совещание по вопросам социально-экономического развития новых субъектов России."Важно не сбавлять набранных темпов, двигаться дальше последовательно этап за этапом, обеспечивать самую тесную координацию между федеральными, региональными и местными уровнями власти, структурами гражданского общества, стараться строго выдерживать поставленные сроки, чтобы достичь всех намеченных целей", - сказал Путин на совещании по социально-экономическому развитию новых субъектов РФ.
https://ria.ru/20240724/putin-1961740488.html
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин призвал не сбавлять темпов развития новых регионов

Путин призвал не сбавлять темпов развития новых регионов, выдерживать сроки

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что важно не сбавлять темпы развития новых регионов, строго выдерживать поставленные сроки.
Путин в среду проводит совещание по вопросам социально-экономического развития новых субъектов России.
"Важно не сбавлять набранных темпов, двигаться дальше последовательно этап за этапом, обеспечивать самую тесную координацию между федеральными, региональными и местными уровнями власти, структурами гражданского общества, стараться строго выдерживать поставленные сроки, чтобы достичь всех намеченных целей", - сказал Путин на совещании по социально-экономическому развитию новых субъектов РФ.
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросам социально-экономического развития новых субъектов РФ. 24 июля 2024 года - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
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