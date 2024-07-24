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На юге Москвы ребенок выпал из окна седьмого этажа - РИА Новости, 24.07.2024
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15:10 24.07.2024 (обновлено: 18:38 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/rebenok-1961728050.html
На юге Москвы ребенок выпал из окна седьмого этажа
На юге Москвы ребенок выпал из окна седьмого этажа - РИА Новости, 24.07.2024
На юге Москвы ребенок выпал из окна седьмого этажа
Ребенок выпал из окна на седьмом этаже дома на юге Москвы, он находится в больнице с отцом, столичный омбудсмен следит за состоянием здоровья пострадавшего,... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T15:10
2024-07-24T18:38
москва
ольга ярославская
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Ребенок выпал из окна на седьмом этаже дома на юге Москвы, он находится в больнице с отцом, столичный омбудсмен следит за состоянием здоровья пострадавшего, сообщила в своем Telegram-канале уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. "Двадцать третьего июля из окна квартиры на седьмом этаже жилого дома на юге Москвы выпал ребенок 2022 года рождения... Отец находится с ребенком в больнице... Вне всякого сомнения, семья будет поставлена на учет. Внимательно слежу за состоянием здоровья малыша. Дальнейшая судьба мальчика будет определена после выписки из больницы", - сказала Ярославская. Детский омбудсмен отметила, что сотрудники департамента труда и социальной защиты населения пообщались с семьей и установили, что ребенок проживал с биологическим отцом, бабушкой, прабабушкой и прадедушкой. "На момент трагедии бабушка находилась в помещении. Малыш залез на подоконник и выпал в тот момент, когда она отвернулась... На момент посещения квартиры сотрудниками соцзащиты дома находились прабабушка и прадедушка с подозрением на состояние алкогольного опьянения", - сказала Ярославская. Она добавила, что в квартире, где проживал ребенок, антисанитария, отсутствует детское спальное место и необходимые продукты питания, оборудованного места для игр и занятий также нет. Мать проживает в Московской области отдельно от мальчика. Она сообщила омбудсмену, что отдала ребенка родственникам на летний период.
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москва, ольга ярославская, московская область (подмосковье), происшествия
Москва, Ольга Ярославская, Московская область (Подмосковье), Происшествия
На юге Москвы ребенок выпал из окна седьмого этажа

На юге Москвы ребенок выпал из окна седьмого этажа, его госпитализировали

© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/TelegramМногоквартирный дом по улице Медынская в Москве
Многоквартирный дом по улице Медынская в Москве - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/Telegram
Многоквартирный дом по улице Медынская в Москве
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Ребенок выпал из окна на седьмом этаже дома на юге Москвы, он находится в больнице с отцом, столичный омбудсмен следит за состоянием здоровья пострадавшего, сообщила в своем Telegram-канале уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
"Двадцать третьего июля из окна квартиры на седьмом этаже жилого дома на юге Москвы выпал ребенок 2022 года рождения... Отец находится с ребенком в больнице... Вне всякого сомнения, семья будет поставлена на учет. Внимательно слежу за состоянием здоровья малыша. Дальнейшая судьба мальчика будет определена после выписки из больницы", - сказала Ярославская.
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Детский омбудсмен отметила, что сотрудники департамента труда и социальной защиты населения пообщались с семьей и установили, что ребенок проживал с биологическим отцом, бабушкой, прабабушкой и прадедушкой.
"На момент трагедии бабушка находилась в помещении. Малыш залез на подоконник и выпал в тот момент, когда она отвернулась... На момент посещения квартиры сотрудниками соцзащиты дома находились прабабушка и прадедушка с подозрением на состояние алкогольного опьянения", - сказала Ярославская.
Она добавила, что в квартире, где проживал ребенок, антисанитария, отсутствует детское спальное место и необходимые продукты питания, оборудованного места для игр и занятий также нет. Мать проживает в Московской области отдельно от мальчика. Она сообщила омбудсмену, что отдала ребенка родственникам на летний период.
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