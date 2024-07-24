https://ria.ru/20240724/rebenok-1961728050.html

На юге Москвы ребенок выпал из окна седьмого этажа

На юге Москвы ребенок выпал из окна седьмого этажа - РИА Новости, 24.07.2024

На юге Москвы ребенок выпал из окна седьмого этажа

Ребенок выпал из окна на седьмом этаже дома на юге Москвы, он находится в больнице с отцом, столичный омбудсмен следит за состоянием здоровья пострадавшего,... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T15:10

2024-07-24T15:10

2024-07-24T18:38

москва

ольга ярославская

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Ребенок выпал из окна на седьмом этаже дома на юге Москвы, он находится в больнице с отцом, столичный омбудсмен следит за состоянием здоровья пострадавшего, сообщила в своем Telegram-канале уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. "Двадцать третьего июля из окна квартиры на седьмом этаже жилого дома на юге Москвы выпал ребенок 2022 года рождения... Отец находится с ребенком в больнице... Вне всякого сомнения, семья будет поставлена на учет. Внимательно слежу за состоянием здоровья малыша. Дальнейшая судьба мальчика будет определена после выписки из больницы", - сказала Ярославская. Детский омбудсмен отметила, что сотрудники департамента труда и социальной защиты населения пообщались с семьей и установили, что ребенок проживал с биологическим отцом, бабушкой, прабабушкой и прадедушкой. "На момент трагедии бабушка находилась в помещении. Малыш залез на подоконник и выпал в тот момент, когда она отвернулась... На момент посещения квартиры сотрудниками соцзащиты дома находились прабабушка и прадедушка с подозрением на состояние алкогольного опьянения", - сказала Ярославская. Она добавила, что в квартире, где проживал ребенок, антисанитария, отсутствует детское спальное место и необходимые продукты питания, оборудованного места для игр и занятий также нет. Мать проживает в Московской области отдельно от мальчика. Она сообщила омбудсмену, что отдала ребенка родственникам на летний период.

https://ria.ru/20240721/rebenok-1961049005.html

https://ria.ru/20240722/perm-1961246489.html

москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, ольга ярославская, московская область (подмосковье), происшествия