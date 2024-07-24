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Путин поручил обеспечить финансирование расходов на средства реабилитации - РИА Новости, 24.07.2024
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14:05 24.07.2024 (обновлено: 14:41 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/reabilitatsiya-1961708593.html
Путин поручил обеспечить финансирование расходов на средства реабилитации
Путин поручил обеспечить финансирование расходов на средства реабилитации - РИА Новости, 24.07.2024
Путин поручил обеспечить финансирование расходов на средства реабилитации
Президент России Владимир Путин поручил до 1 сентября обеспечить финансирование расходов на предоставление инвалидам технических средств реабилитации, перечень... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T14:05
2024-07-24T14:41
экономика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 сентября обеспечить финансирование расходов на предоставление инвалидам технических средств реабилитации, перечень поручений по итогам совещания с членами правительства РФ опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации: обеспечить финансирование расходов на предоставление инвалидам технических средств реабилитации, в том числе с использованием электронных сертификатов, предусмотрев своевременное перечисление денежных средств на счета, открытые в целях использования указанных сертификатов", - говорится в сообщении.Кроме того, глава РФ поручил представить предложения по устранению избыточных требований к участникам официальных физкультурных и спортивных мероприятий.Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Срок исполнения поручения – 1 сентября 2024 года.
https://ria.ru/20240709/deti-invalidy-1958557952.html
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экономика, владимир путин, россия
Экономика, Владимир Путин, Россия
Путин поручил обеспечить финансирование расходов на средства реабилитации

Путин поручил обеспечить финансирование на средства реабилитации инвалидов

© iStock.com / gorodenkoffФизиотерапевтическая реабилитация пациента
Физиотерапевтическая реабилитация пациента - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© iStock.com / gorodenkoff
Физиотерапевтическая реабилитация пациента. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 сентября обеспечить финансирование расходов на предоставление инвалидам технических средств реабилитации, перечень поручений по итогам совещания с членами правительства РФ опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации: обеспечить финансирование расходов на предоставление инвалидам технических средств реабилитации, в том числе с использованием электронных сертификатов, предусмотрев своевременное перечисление денежных средств на счета, открытые в целях использования указанных сертификатов", - говорится в сообщении.
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Кроме того, глава РФ поручил представить предложения по устранению избыточных требований к участникам официальных физкультурных и спортивных мероприятий.
Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Срок исполнения поручения – 1 сентября 2024 года.
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