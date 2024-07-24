https://ria.ru/20240724/reabilitatsiya-1961708593.html

Путин поручил обеспечить финансирование расходов на средства реабилитации

Путин поручил обеспечить финансирование расходов на средства реабилитации - РИА Новости, 24.07.2024

Путин поручил обеспечить финансирование расходов на средства реабилитации

Президент России Владимир Путин поручил до 1 сентября обеспечить финансирование расходов на предоставление инвалидам технических средств реабилитации, перечень... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T14:05

2024-07-24T14:05

2024-07-24T14:41

экономика

владимир путин

россия

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 сентября обеспечить финансирование расходов на предоставление инвалидам технических средств реабилитации, перечень поручений по итогам совещания с членами правительства РФ опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации: обеспечить финансирование расходов на предоставление инвалидам технических средств реабилитации, в том числе с использованием электронных сертификатов, предусмотрев своевременное перечисление денежных средств на счета, открытые в целях использования указанных сертификатов", - говорится в сообщении.Кроме того, глава РФ поручил представить предложения по устранению избыточных требований к участникам официальных физкультурных и спортивных мероприятий.Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Срок исполнения поручения – 1 сентября 2024 года.

https://ria.ru/20240709/deti-invalidy-1958557952.html

https://ria.ru/20240618/lvova-belova-1953632860.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, владимир путин, россия