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Бирюков: реабилитация части парка "Москворецкий" в Москве выполнена на 40% - РИА Новости, 24.07.2024
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10:24 24.07.2024 (обновлено: 10:25 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/reabilitatsiya-1961635700.html
Бирюков: реабилитация части парка "Москворецкий" в Москве выполнена на 40%
Бирюков: реабилитация части парка "Москворецкий" в Москве выполнена на 40% - РИА Новости, 24.07.2024
Бирюков: реабилитация части парка "Москворецкий" в Москве выполнена на 40%
Специалисты выполнили более 40% работ по реабилитации части территории природно-исторического парка "Москворецкий" в Москве, сообщил заместитель мэра столицы... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T10:24
2024-07-24T10:25
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Специалисты выполнили более 40% работ по реабилитации части территории природно-исторического парка "Москворецкий" в Москве, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков. "В этом году реализуем проект по экологической реабилитации части территории природно-исторического парка "Москворецкий", мероприятия проводим на набережной Москвы-реки на участке от МКАД до Строгинского моста. Кроме того, приведем в порядок пространства набережных Большого и Малого Строгинских затонов, участок между улицей Твардовского и Туркменским проездом", – отметил он. Заместитель мэра добавил, что в зонах проведения работ частично ограничен доступ к береговой линии и ряду объектов. Мероприятия не затрагивают заповедные участки, памятники природы и другие ценные озелененные территории. На этих пространствах ремонтируют уже существующие детские, спортивные площадки и места тихого отдыха. "В рамках проекта на участке от МКАД до Строгинского моста сделаем новую зону отдыха с качелями и лавочками с навесами у западного входа в парк. Рядом с поисково-спасательной станцией "Кировская" обустроят спортивную площадку для игры в волейбол и занятий воркаутом. В других частях парковой набережной и на территории Большого и Малого Строгинских затонов организуют из нескольких маленьких многофункциональные спортивные площадки и зоны с силовыми тренажерами. Отдельно стоящие детские площадки превратим в современные игровые зоны, интегрированные в природную среду", – рассказал Бирюков. В ходе работ специалисты приведут в порядок существующие пляжи - к ним сделают удобные подходы, добавят речной песок, установят шезлонги и раздевалки. Вдоль набережной Москвы-реки и на берегу Малого Строгинского затона в самых видовых точках обустроят смотровые площадки в виде небольших балкончиков, где на табличках будет размещена информация о флоре и фауне парка. Вдоль берега большого полуострова на участке от МКАД до Строгинского моста в местах перепада высот запроектирован экомаршрут, на наиболее живописных участках расположатся смотровые площадки. У входа в парк возле остановки общественного транспорта "Памятник героям войны" обновят зону у мемориальной стены. В районе Строгинского моста организуют пешеходный переход, который обеспечит связь со Строгинской поймой. Глава комплекса городского хозяйства отметил, что протопы на участках проведения работ облагородят, приведут в порядок существующие дорожки. Также запланирована модернизация освещения, будут установлены новые фонари с применением направленного светового потока, чтобы минимизировать воздействие на животный мир парка.
https://ria.ru/20240720/biryukov-1960922096.html
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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков

Бирюков: реабилитация части парка "Москворецкий" в Москве выполнена на 40%

© Фото : Telegram/Городское хозяйство МосквыЭскиз парка "Москворецкий" после проведения реабилитации
Эскиз парка Москворецкий после проведения реабилитации - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© Фото : Telegram/Городское хозяйство Москвы
Эскиз парка "Москворецкий" после проведения реабилитации
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Специалисты выполнили более 40% работ по реабилитации части территории природно-исторического парка "Москворецкий" в Москве, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.
"В этом году реализуем проект по экологической реабилитации части территории природно-исторического парка "Москворецкий", мероприятия проводим на набережной Москвы-реки на участке от МКАД до Строгинского моста. Кроме того, приведем в порядок пространства набережных Большого и Малого Строгинских затонов, участок между улицей Твардовского и Туркменским проездом", – отметил он.
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Заместитель мэра добавил, что в зонах проведения работ частично ограничен доступ к береговой линии и ряду объектов. Мероприятия не затрагивают заповедные участки, памятники природы и другие ценные озелененные территории. На этих пространствах ремонтируют уже существующие детские, спортивные площадки и места тихого отдыха.
«
"В рамках проекта на участке от МКАД до Строгинского моста сделаем новую зону отдыха с качелями и лавочками с навесами у западного входа в парк. Рядом с поисково-спасательной станцией "Кировская" обустроят спортивную площадку для игры в волейбол и занятий воркаутом. В других частях парковой набережной и на территории Большого и Малого Строгинских затонов организуют из нескольких маленьких многофункциональные спортивные площадки и зоны с силовыми тренажерами. Отдельно стоящие детские площадки превратим в современные игровые зоны, интегрированные в природную среду", – рассказал Бирюков.
В ходе работ специалисты приведут в порядок существующие пляжи - к ним сделают удобные подходы, добавят речной песок, установят шезлонги и раздевалки. Вдоль набережной Москвы-реки и на берегу Малого Строгинского затона в самых видовых точках обустроят смотровые площадки в виде небольших балкончиков, где на табличках будет размещена информация о флоре и фауне парка.
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Вдоль берега большого полуострова на участке от МКАД до Строгинского моста в местах перепада высот запроектирован экомаршрут, на наиболее живописных участках расположатся смотровые площадки.
У входа в парк возле остановки общественного транспорта "Памятник героям войны" обновят зону у мемориальной стены. В районе Строгинского моста организуют пешеходный переход, который обеспечит связь со Строгинской поймой.
Глава комплекса городского хозяйства отметил, что протопы на участках проведения работ облагородят, приведут в порядок существующие дорожки. Также запланирована модернизация освещения, будут установлены новые фонари с применением направленного светового потока, чтобы минимизировать воздействие на животный мир парка.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваПетр Бирюков
 
 
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