https://ria.ru/20240724/reabilitatsiya-1961635700.html

Бирюков: реабилитация части парка "Москворецкий" в Москве выполнена на 40%

Бирюков: реабилитация части парка "Москворецкий" в Москве выполнена на 40% - РИА Новости, 24.07.2024

Бирюков: реабилитация части парка "Москворецкий" в Москве выполнена на 40%

Специалисты выполнили более 40% работ по реабилитации части территории природно-исторического парка "Москворецкий" в Москве, сообщил заместитель мэра столицы... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T10:24

2024-07-24T10:24

2024-07-24T10:25

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961635440_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_932be9a62f8195e133aa13b16a03bed9.jpg

МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Специалисты выполнили более 40% работ по реабилитации части территории природно-исторического парка "Москворецкий" в Москве, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков. "В этом году реализуем проект по экологической реабилитации части территории природно-исторического парка "Москворецкий", мероприятия проводим на набережной Москвы-реки на участке от МКАД до Строгинского моста. Кроме того, приведем в порядок пространства набережных Большого и Малого Строгинских затонов, участок между улицей Твардовского и Туркменским проездом", – отметил он. Заместитель мэра добавил, что в зонах проведения работ частично ограничен доступ к береговой линии и ряду объектов. Мероприятия не затрагивают заповедные участки, памятники природы и другие ценные озелененные территории. На этих пространствах ремонтируют уже существующие детские, спортивные площадки и места тихого отдыха. "В рамках проекта на участке от МКАД до Строгинского моста сделаем новую зону отдыха с качелями и лавочками с навесами у западного входа в парк. Рядом с поисково-спасательной станцией "Кировская" обустроят спортивную площадку для игры в волейбол и занятий воркаутом. В других частях парковой набережной и на территории Большого и Малого Строгинских затонов организуют из нескольких маленьких многофункциональные спортивные площадки и зоны с силовыми тренажерами. Отдельно стоящие детские площадки превратим в современные игровые зоны, интегрированные в природную среду", – рассказал Бирюков. В ходе работ специалисты приведут в порядок существующие пляжи - к ним сделают удобные подходы, добавят речной песок, установят шезлонги и раздевалки. Вдоль набережной Москвы-реки и на берегу Малого Строгинского затона в самых видовых точках обустроят смотровые площадки в виде небольших балкончиков, где на табличках будет размещена информация о флоре и фауне парка. Вдоль берега большого полуострова на участке от МКАД до Строгинского моста в местах перепада высот запроектирован экомаршрут, на наиболее живописных участках расположатся смотровые площадки. У входа в парк возле остановки общественного транспорта "Памятник героям войны" обновят зону у мемориальной стены. В районе Строгинского моста организуют пешеходный переход, который обеспечит связь со Строгинской поймой. Глава комплекса городского хозяйства отметил, что протопы на участках проведения работ облагородят, приведут в порядок существующие дорожки. Также запланирована модернизация освещения, будут установлены новые фонари с применением направленного светового потока, чтобы минимизировать воздействие на животный мир парка.

https://ria.ru/20240720/biryukov-1960922096.html

https://ria.ru/20240610/prud-1951913715.html

https://ria.ru/20240626/moskva-1955510130.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков