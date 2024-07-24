https://ria.ru/20240724/rassmotrenie-1961803247.html
Суд 31 июля начнет рассмотрение дела журналиста Колезева*
Суд 31 июля начнет рассмотрение дела журналиста Колезева* - РИА Новости, 24.07.2024
Суд 31 июля начнет рассмотрение дела журналиста Колезева*
Басманный суд Москвы на 31 июля назначил предварительное слушание заочного уголовного дела о распространении фейков о российской армии в отношении журналиста... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T19:33
2024-07-24T19:33
2024-07-24T19:33
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Басманный суд Москвы на 31 июля назначил предварительное слушание заочного уголовного дела о распространении фейков о российской армии в отношении журналиста Дмитрия Колезева*, сообщили РИА Новости в суде. "Предварительное слушание дела назначено на 31 июля", - рассказал собеседник агентства. В начале июня суд по ходатайству следствия заочно арестовал Колезева на два месяца с момента его экстрадиции либо задержания на территории РФ. Колезеву вменяют публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической, идеологической или иной ненависти. По данной статье ему грозит до десяти лет лишения свободы. Колезев в 2021 году стал главным редактором московского издания Republic, ныне внесенного в список СМИ-иноагентов. Ранее он был ведущим журналистом и руководителем уральских интернет-изданий "Ура.ру" и Znak.com. После начала спецоперации на Украине Колезев объявил, что уехал за границу.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
https://ria.ru/20240416/sud-1940327637.html
https://ria.ru/20240617/anin-1953408355.html
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происшествия, россия, москва, украина, дмитрий колезев
Происшествия, Россия, Москва, Украина, Дмитрий Колезев
Суд 31 июля начнет рассмотрение дела журналиста Колезева*
Суд 31 июля начнет заочное рассмотрение дела Колезева о фейках об армии
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Басманный суд Москвы на 31 июля назначил предварительное слушание заочного уголовного дела о распространении фейков о российской армии в отношении журналиста Дмитрия Колезева*, сообщили РИА Новости в суде.
«
"Предварительное слушание дела назначено на 31 июля", - рассказал собеседник агентства.
В начале июня суд по ходатайству следствия заочно арестовал Колезева на два месяца с момента его экстрадиции либо задержания на территории РФ
.
Колезеву вменяют публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической, идеологической или иной ненависти. По данной статье ему грозит до десяти лет лишения свободы.
Колезев в 2021 году стал главным редактором московского издания Republic, ныне внесенного в список СМИ-иноагентов. Ранее он был ведущим журналистом и руководителем уральских интернет-изданий "Ура.ру" и Znak.com.
После начала спецоперации на Украине
Колезев объявил, что уехал за границу.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России