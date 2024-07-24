Эксперт оценил работу силовиков при задержании подозреваемого в подрыве
Эксперт: Россия и Турция быстро сработали по фигуранту дела о подрыве в Москве
© МВД ТурцииЗадержание подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве
© МВД Турции
Задержание подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве
СТАМБУЛ, 24 июл - РИА Новости. Российские и турецкие оперативники быстро сработали при задержании фигуранта дела о подрыве автомобиля в Москве, данное сотрудничество может стать прецедентом на международном уровне, заявил РИА Новости эксперт по вопросам безопасности, член руководства Демократической партии (DP) Турции Мустафа Бёгюрджю.
Ранее в среду министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил в соцсети X о задержании в Бодруме подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве. По словам министра, мужчина по имени Евгений Серебряков прилетел рейсом из Москвы в 09.40 (время совпадает с мск), а уже в 10.30 от российского отделения Интерпола поступила информация о розыске летящего рейсом Москва - Бодрум россиянина по имени Евгений Серебряков в связи с терактом в Москве с использованием бомбы.
Подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве Евгений Серебряков въехал в Турцию как турист, на момент въезда в списках разыскиваемых он не числился, сообщил журналистам источник в министерстве внутренних дел Турции.
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"Я как тесно следящий за работой органов безопасности специалист впервые вижу такую операцию, когда две страны между собой обменялись информацией по преступнику, и он моментально был задержан. Обычно страна вносит человека в базу данных Интерпола и затем его арестовывают через какое-то время. Здесь же, как следует из объявления главы МВД, данные разыскиваемого мужчины были озвучены устно по телефону, после этого полиция, разведка и другие органы в результате совместной операции быстро обнаружили местоположение Серебрякова в городе, хоть он уже и покинул аэропорт", - заявил эксперт.
По его словам, задержание состоялось в рамках координации и хороших отношений между странами и регулярных контактов между лидерами.
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"Данный подход российской разведки и полиции, когда информация была быстро передана турецкой стороне, и преступник был задержан, правильный и может быть применен на международном уровне", - отметил Бёгюрджю.
Следствие обратилось в Замоскворецкий суд Москвы с ходатайством о заочном аресте фигуранта дела о подрыве автомобиля в Москве Евгения Серебрякова, сообщили ранее РИА Новости в суде. В суде также уточнили, что он объявлен в международный розыск.
В среду утром два человека пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД РФ, "произошла детонация неустановленного предмета, который был установлен в автомобиле". Дело передано в первое управление по расследованию особо важных дел столичного главка СК.
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