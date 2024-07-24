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Ефимов: более 200 тысяч рабочих мест создали в Новой Москве

Ефимов: более 200 тысяч рабочих мест создали в Новой Москве - РИА Новости, 24.07.2024

Ефимов: более 200 тысяч рабочих мест создали в Новой Москве

В Новой Москве с момента ее образования в 2012 году создали более 200 тысяч рабочих мест, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T14:05

2024-07-24T14:05

2024-07-24T14:05

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

новая москва

тинао

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. В Новой Москве с момента ее образования в 2012 году создали более 200 тысяч рабочих мест, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Общее число рабочих мест в ТиНАО в настоящее время приближается к 300 тысячам – это в три с половиной раза больше, чем до присоединения данных территорий к Москве."Всего в текущем году планируется ввести в эксплуатацию в ТиНАО около 800 тысяч квадратных метров нежилой недвижимости. Это производственные и социальные объекты, на которых появится еще 14 тысяч рабочих мест", – цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.По его словам, в настоящее время в Троицком и Новомосковском округах действует свыше 220 производств."Помимо этого, примерно 10% новых рабочих мест из всего объема создаются на первых этажах жилых комплексов, где предприниматели открывают магазины, кафе, мастерские, ателье, офисы. К 2030 году в ТиНАО будет создано еще 100 тысяч рабочих мест", – цитирует пресс-служба градкомплекса руководителя департамента развития новых территорий столицы Владимира Жидкина.В сообщении указывается, что при этом более 2,7 тысячи рабочих мест в Новой Москве сформировано с помощью программы стимулирования создания мест приложения труда, реализуемой в городе с 2020 года.

https://ria.ru/20240722/uchastki-1961011973.html

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новая москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва, новая москва, тинао, градостроительный комплекс москвы