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Ефимов: более 200 тысяч рабочих мест создали в Новой Москве - РИА Новости, 24.07.2024
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14:05 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/rabota-1961677467.html
Ефимов: более 200 тысяч рабочих мест создали в Новой Москве
Ефимов: более 200 тысяч рабочих мест создали в Новой Москве - РИА Новости, 24.07.2024
Ефимов: более 200 тысяч рабочих мест создали в Новой Москве
В Новой Москве с момента ее образования в 2012 году создали более 200 тысяч рабочих мест, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T14:05
2024-07-24T14:05
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
новая москва
тинао
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. В Новой Москве с момента ее образования в 2012 году создали более 200 тысяч рабочих мест, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Общее число рабочих мест в ТиНАО в настоящее время приближается к 300 тысячам – это в три с половиной раза больше, чем до присоединения данных территорий к Москве."Всего в текущем году планируется ввести в эксплуатацию в ТиНАО около 800 тысяч квадратных метров нежилой недвижимости. Это производственные и социальные объекты, на которых появится еще 14 тысяч рабочих мест", – цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.По его словам, в настоящее время в Троицком и Новомосковском округах действует свыше 220 производств."Помимо этого, примерно 10% новых рабочих мест из всего объема создаются на первых этажах жилых комплексов, где предприниматели открывают магазины, кафе, мастерские, ателье, офисы. К 2030 году в ТиНАО будет создано еще 100 тысяч рабочих мест", – цитирует пресс-служба градкомплекса руководителя департамента развития новых территорий столицы Владимира Жидкина.В сообщении указывается, что при этом более 2,7 тысячи рабочих мест в Новой Москве сформировано с помощью программы стимулирования создания мест приложения труда, реализуемой в городе с 2020 года.
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва, новая москва, тинао, градостроительный комплекс москвы
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Новая Москва, ТиНАО, Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: более 200 тысяч рабочих мест создали в Новой Москве

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. В Новой Москве с момента ее образования в 2012 году создали более 200 тысяч рабочих мест, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Общее число рабочих мест в ТиНАО в настоящее время приближается к 300 тысячам – это в три с половиной раза больше, чем до присоединения данных территорий к Москве.
«
"Всего в текущем году планируется ввести в эксплуатацию в ТиНАО около 800 тысяч квадратных метров нежилой недвижимости. Это производственные и социальные объекты, на которых появится еще 14 тысяч рабочих мест", – цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
По его словам, в настоящее время в Троицком и Новомосковском округах действует свыше 220 производств.
"Помимо этого, примерно 10% новых рабочих мест из всего объема создаются на первых этажах жилых комплексов, где предприниматели открывают магазины, кафе, мастерские, ателье, офисы. К 2030 году в ТиНАО будет создано еще 100 тысяч рабочих мест", – цитирует пресс-служба градкомплекса руководителя департамента развития новых территорий столицы Владимира Жидкина.
В сообщении указывается, что при этом более 2,7 тысячи рабочих мест в Новой Москве сформировано с помощью программы стимулирования создания мест приложения труда, реализуемой в городе с 2020 года.
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