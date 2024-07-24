Ефимов: более 200 тысяч рабочих мест создали в Новой Москве
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. В Новой Москве с момента ее образования в 2012 году создали более 200 тысяч рабочих мест, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
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"Всего в текущем году планируется ввести в эксплуатацию в ТиНАО около 800 тысяч квадратных метров нежилой недвижимости. Это производственные и социальные объекты, на которых появится еще 14 тысяч рабочих мест", – цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
По его словам, в настоящее время в Троицком и Новомосковском округах действует свыше 220 производств.
"Помимо этого, примерно 10% новых рабочих мест из всего объема создаются на первых этажах жилых комплексов, где предприниматели открывают магазины, кафе, мастерские, ателье, офисы. К 2030 году в ТиНАО будет создано еще 100 тысяч рабочих мест", – цитирует пресс-служба градкомплекса руководителя департамента развития новых территорий столицы Владимира Жидкина.
В сообщении указывается, что при этом более 2,7 тысячи рабочих мест в Новой Москве сформировано с помощью программы стимулирования создания мест приложения труда, реализуемой в городе с 2020 года.