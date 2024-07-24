https://ria.ru/20240724/putin-1961746305.html

Путин отметил важность открытия нового участка дороги в Херсонской области

Путин отметил важность открытия нового участка дороги в Херсонской области - РИА Новости, 24.07.2024

Путин отметил важность открытия нового участка дороги в Херсонской области

Президент РФ Владимир Путин назвал новый участок автодороги в Херсонской области хорошим вкладом в восстановление территории этого региона, а также поблагодарил РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T16:07

2024-07-24T16:07

2024-07-24T16:07

россия

херсонская область

владимир путин

общество

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал новый участок автодороги в Херсонской области хорошим вкладом в восстановление территории этого региона, а также поблагодарил строителей. Путин в среду проводит совещание по вопросам социально-экономического развития новых субъектов России. "Для конкретного региона, мне кажется, это хороший вклад в восстановление территории... Спасибо еще раз дорожникам, строителям, всего доброго, в добрый путь, что называется, и будем считать, что это только начало нашей совместной работы по развитию регионов", - сказал российский лидер.

https://ria.ru/20240724/putin-1961740612.html

россия

херсонская область

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россия, херсонская область , владимир путин, общество