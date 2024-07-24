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Путин отметил важность открытия нового участка дороги в Херсонской области - РИА Новости, 24.07.2024
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16:07 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/putin-1961746305.html
Путин отметил важность открытия нового участка дороги в Херсонской области
Путин отметил важность открытия нового участка дороги в Херсонской области - РИА Новости, 24.07.2024
Путин отметил важность открытия нового участка дороги в Херсонской области
Президент РФ Владимир Путин назвал новый участок автодороги в Херсонской области хорошим вкладом в восстановление территории этого региона, а также поблагодарил РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T16:07
2024-07-24T16:07
россия
херсонская область
владимир путин
общество
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал новый участок автодороги в Херсонской области хорошим вкладом в восстановление территории этого региона, а также поблагодарил строителей. Путин в среду проводит совещание по вопросам социально-экономического развития новых субъектов России. "Для конкретного региона, мне кажется, это хороший вклад в восстановление территории... Спасибо еще раз дорожникам, строителям, всего доброго, в добрый путь, что называется, и будем считать, что это только начало нашей совместной работы по развитию регионов", - сказал российский лидер.
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россия, херсонская область , владимир путин, общество
Россия, Херсонская область , Владимир Путин, Общество
Путин отметил важность открытия нового участка дороги в Херсонской области

Путин: новый участок дороги под Херсоном — важный вклад в восстановление региона

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал новый участок автодороги в Херсонской области хорошим вкладом в восстановление территории этого региона, а также поблагодарил строителей.
Путин в среду проводит совещание по вопросам социально-экономического развития новых субъектов России.
"Для конкретного региона, мне кажется, это хороший вклад в восстановление территории... Спасибо еще раз дорожникам, строителям, всего доброго, в добрый путь, что называется, и будем считать, что это только начало нашей совместной работы по развитию регионов", - сказал российский лидер.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
В новых регионах построено 62 многоквартирных дома, заявил Путин
Вчера, 15:48
 
РоссияХерсонская областьВладимир ПутинОбщество
 
 
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