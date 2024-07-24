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Совещание Путина по развитию новых регионов. Трансляция - РИА Новости, 24.07.2024
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15:40 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/putin-1961738255.html
Совещание Путина по развитию новых регионов. Трансляция
Совещание Путина по развитию новых регионов. Трансляция - РИА Новости, 24.07.2024
Совещание Путина по развитию новых регионов. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание по социально-экономическому развитию новых регионов. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T15:40
2024-07-24T15:40
россия
владимир путин
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Президент России Владимир Путин проводит совещание по социально-экономическому развитию новых регионов.
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Путин на совещании по социально-экономическому развитию новых регионов
Путин на совещании по социально-экономическому развитию новых регионов
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россия, владимир путин, видео
Россия, Владимир Путин
Совещание Путина по развитию новых регионов. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание по социально-экономическому развитию новых регионов.
2024-07-24T15:40
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Совещание Путина по развитию новых регионов. Трансляция

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Президент России Владимир Путин проводит совещание по социально-экономическому развитию новых регионов.
 
РоссияВладимир Путин
 
 
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