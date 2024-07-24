https://ria.ru/20240724/putin-1961738255.html
Совещание Путина по развитию новых регионов. Трансляция
Совещание Путина по развитию новых регионов. Трансляция - РИА Новости, 24.07.2024
Совещание Путина по развитию новых регионов. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание по социально-экономическому развитию новых регионов. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T15:40
2024-07-24T15:40
2024-07-24T15:40
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961696859_0:0:1025:576_1920x0_80_0_0_800eff8da674ea18c2c7f6b8b44b1779.jpg
Президент России Владимир Путин проводит совещание по социально-экономическому развитию новых регионов.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961696859_52:0:941:667_1920x0_80_0_0_b5fccfc95303fea0d0d7632122a52b8c.jpg
Путин на совещании по социально-экономическому развитию новых регионов
Путин на совещании по социально-экономическому развитию новых регионов
2024-07-24T15:40
true
PT45M52S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, видео
Россия, Владимир Путин
Совещание Путина по развитию новых регионов. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание по социально-экономическому развитию новых регионов.
2024-07-24T15:40
true
PT45M52S
Президент России Владимир Путин проводит совещание по социально-экономическому развитию новых регионов.