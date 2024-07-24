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ОНФ продолжит анализировать поступившие на "Прямую линию" обращения - РИА Новости, 24.07.2024
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14:46 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/putin-1961723280.html
ОНФ продолжит анализировать поступившие на "Прямую линию" обращения
ОНФ продолжит анализировать поступившие на "Прямую линию" обращения - РИА Новости, 24.07.2024
ОНФ продолжит анализировать поступившие на "Прямую линию" обращения
Президент России Владимир Путин рекомендовал Общероссийскому Народному Фронту продолжить анализ полученных в ходе "Прямой линии" обращений, следует из... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T14:46
2024-07-24T14:46
россия
владимир путин
общероссийский народный фронт
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рекомендовал Общероссийскому Народному Фронту продолжить анализ полученных в ходе "Прямой линии" обращений, следует из опубликованного на сайте Кремля перечня поручений по итогам совещания с членами правительства. "Рекомендовать Общероссийскому общественному движению "Народный Фронт "За Россию" с учетом ранее данных поручений продолжить проведение анализа обращений, поступивших в рамках "Прямой линии" президента Российской Федерации с гражданами Российской Федерации, и по результатам анализа направлять информацию в администрацию президента Российской Федерации, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации для рассмотрения и принятия мер реагирования в соответствии с их компетенцией", - говорится в документе. Доклад по этому вопросу Путин поручил представить до 30 ноября 2024 года и далее – один раз в три месяца. В 2023 году "Прямая линия" и большая пресс-конференция с представителями СМИ прошли в совмещённом формате в Гостином дворе в декабре.
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россия, владимир путин, общероссийский народный фронт
Россия, Владимир Путин, Общероссийский народный фронт
ОНФ продолжит анализировать поступившие на "Прямую линию" обращения

Путин порекомендовал ОНФ продолжить анализ обращений на "Прямую линию"

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкУчредительный съезд ОНФ
Учредительный съезд ОНФ - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рекомендовал Общероссийскому Народному Фронту продолжить анализ полученных в ходе "Прямой линии" обращений, следует из опубликованного на сайте Кремля перечня поручений по итогам совещания с членами правительства.
«
"Рекомендовать Общероссийскому общественному движению "Народный Фронт "За Россию" с учетом ранее данных поручений продолжить проведение анализа обращений, поступивших в рамках "Прямой линии" президента Российской Федерации с гражданами Российской Федерации, и по результатам анализа направлять информацию в администрацию президента Российской Федерации, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации для рассмотрения и принятия мер реагирования в соответствии с их компетенцией", - говорится в документе.
Доклад по этому вопросу Путин поручил представить до 30 ноября 2024 года и далее – один раз в три месяца.
В 2023 году "Прямая линия" и большая пресс-конференция с представителями СМИ прошли в совмещённом формате в Гостином дворе в декабре.
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