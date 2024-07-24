https://ria.ru/20240724/putin-1961723280.html

ОНФ продолжит анализировать поступившие на "Прямую линию" обращения

ОНФ продолжит анализировать поступившие на "Прямую линию" обращения - РИА Новости, 24.07.2024

ОНФ продолжит анализировать поступившие на "Прямую линию" обращения

Президент России Владимир Путин рекомендовал Общероссийскому Народному Фронту продолжить анализ полученных в ходе "Прямой линии" обращений, следует из... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T14:46

2024-07-24T14:46

2024-07-24T14:46

россия

владимир путин

общероссийский народный фронт

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рекомендовал Общероссийскому Народному Фронту продолжить анализ полученных в ходе "Прямой линии" обращений, следует из опубликованного на сайте Кремля перечня поручений по итогам совещания с членами правительства. "Рекомендовать Общероссийскому общественному движению "Народный Фронт "За Россию" с учетом ранее данных поручений продолжить проведение анализа обращений, поступивших в рамках "Прямой линии" президента Российской Федерации с гражданами Российской Федерации, и по результатам анализа направлять информацию в администрацию президента Российской Федерации, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации для рассмотрения и принятия мер реагирования в соответствии с их компетенцией", - говорится в документе. Доклад по этому вопросу Путин поручил представить до 30 ноября 2024 года и далее – один раз в три месяца. В 2023 году "Прямая линия" и большая пресс-конференция с представителями СМИ прошли в совмещённом формате в Гостином дворе в декабре.

https://ria.ru/20231201/voprosy-1913281801.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, общероссийский народный фронт