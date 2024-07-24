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Путин поручил представить предложения по использованию заброшенных земель - РИА Новости, 24.07.2024
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14:24 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/putin-1961714230.html
Путин поручил представить предложения по использованию заброшенных земель
Путин поручил представить предложения по использованию заброшенных земель - РИА Новости, 24.07.2024
Путин поручил представить предложения по использованию заброшенных земель
Президент России Владимир Путин поручил до 1 ноября представить предложения по вовлечению в хозяйственное использование заброшенных и неэффективно используемых... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T14:24
2024-07-24T14:24
россия
владимир путин
михаил мишустин
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 ноября представить предложения по вовлечению в хозяйственное использование заброшенных и неэффективно используемых земельных участков. Перечень поручений по итогам Петербургского международного экономического форума опубликован на сайте Кремля. "Правительству РФ... подготовить при участии исполнительных органов субъектов Российской Федерации и представить предложения по вовлечению в хозяйственное использование бесхозяйных, заброшенных и неэффективно используемых земельных участков и объектов капитального строительства", - говорится в перечне поручений. Срок исполнения - 1 ноября, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20240722/putin-1961253154.html
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россия, владимир путин, михаил мишустин
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Путин поручил представить предложения по использованию заброшенных земель

Путин поручил до ноября представить идеи по хозиспользованию заброшенных земель

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 ноября представить предложения по вовлечению в хозяйственное использование заброшенных и неэффективно используемых земельных участков.
Перечень поручений по итогам Петербургского международного экономического форума опубликован на сайте Кремля.
«
"Правительству РФ... подготовить при участии исполнительных органов субъектов Российской Федерации и представить предложения по вовлечению в хозяйственное использование бесхозяйных, заброшенных и неэффективно используемых земельных участков и объектов капитального строительства", - говорится в перечне поручений.
Срок исполнения - 1 ноября, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.
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