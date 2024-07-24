https://ria.ru/20240724/putin-1961713609.html
Путин поручил проработать участие ОПК в проекте "Профессионалитет"
Путин поручил проработать участие ОПК в проекте "Профессионалитет" - РИА Новости, 24.07.2024
Путин поручил проработать участие ОПК в проекте "Профессионалитет"
Президент России Владимир Путин поручил дополнительно проработать механизм участия в проекте "Профессионалитет" организаций ОПК и учебных заведений, готовящих... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T14:21
2024-07-24T14:21
2024-07-24T14:21
россия
владимир путин
михаил мишустин
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил дополнительно проработать механизм участия в проекте "Профессионалитет" организаций ОПК и учебных заведений, готовящих кадры по ОПК. "С учетом ранее данного поручения в целях подготовки кадров для организаций оборонно-промышленного комплекса дополнительно проработать механизм участия указанных организаций и образовательных организаций, осуществляющих подготовку кадров по соответствующим направлениям подготовки и специальностям, в федеральном проекте "Профессионалитет", - говорится в тексте поручений. Доклад следует подготовить до 31 декабря 2024 года. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20240525/oborona-1948338492.html
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россия, владимир путин, михаил мишустин
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Путин поручил проработать участие ОПК в проекте "Профессионалитет"
Путин поручил проработать участие организаций ОПК в проекте "Профессионалитет"