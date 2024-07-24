https://ria.ru/20240724/putin-1961711058.html

Путин поручил ввести понятие "многофункциональная зона дорожного сервиса"

Путин поручил ввести понятие "многофункциональная зона дорожного сервиса" - РИА Новости, 24.07.2024

Путин поручил ввести понятие "многофункциональная зона дорожного сервиса"

Президент России Владимир Путин поручил до 15 декабря внести изменения в законы, ввести понятие "многофункциональная зона дорожного сервиса" и установить к ней... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T14:14

2024-07-24T14:14

2024-07-24T14:14

общество

россия

владимир путин

михаил мишустин

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 15 декабря внести изменения в законы, ввести понятие "многофункциональная зона дорожного сервиса" и установить к ней требования. Соответствующий перечень поручений по итогам совещания с членами правительства опубликован на сайте Кремля. "Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих введение понятия "многофункциональная зона дорожного сервиса" и установление требований к составу такой зоны", - говорится в сообщении. Срок исполнения поручения – 15 декабря 2024 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20240724/avtobusy-1961704645.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, владимир путин, михаил мишустин