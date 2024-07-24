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Путин поручил ввести понятие "многофункциональная зона дорожного сервиса" - РИА Новости, 24.07.2024
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14:14 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/putin-1961711058.html
Путин поручил ввести понятие "многофункциональная зона дорожного сервиса"
Путин поручил ввести понятие "многофункциональная зона дорожного сервиса" - РИА Новости, 24.07.2024
Путин поручил ввести понятие "многофункциональная зона дорожного сервиса"
Президент России Владимир Путин поручил до 15 декабря внести изменения в законы, ввести понятие "многофункциональная зона дорожного сервиса" и установить к ней... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T14:14
2024-07-24T14:14
общество
россия
владимир путин
михаил мишустин
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 15 декабря внести изменения в законы, ввести понятие "многофункциональная зона дорожного сервиса" и установить к ней требования. Соответствующий перечень поручений по итогам совещания с членами правительства опубликован на сайте Кремля. "Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих введение понятия "многофункциональная зона дорожного сервиса" и установление требований к составу такой зоны", - говорится в сообщении. Срок исполнения поручения – 15 декабря 2024 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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общество, россия, владимир путин, михаил мишустин
Общество, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Путин поручил ввести понятие "многофункциональная зона дорожного сервиса"

До 15 декабря в РФ введут понятие "многофункциональная зона дорожного сервиса"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 15 декабря внести изменения в законы, ввести понятие "многофункциональная зона дорожного сервиса" и установить к ней требования.
Соответствующий перечень поручений по итогам совещания с членами правительства опубликован на сайте Кремля.
«
"Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих введение понятия "многофункциональная зона дорожного сервиса" и установление требований к составу такой зоны", - говорится в сообщении.
Срок исполнения поручения – 15 декабря 2024 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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