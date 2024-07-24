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Путин по видеосвязи откроет несколько объектов в новых регионах - РИА Новости, 24.07.2024
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13:17 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/putin-1961689478.html
Путин по видеосвязи откроет несколько объектов в новых регионах
Путин по видеосвязи откроет несколько объектов в новых регионах - РИА Новости, 24.07.2024
Путин по видеосвязи откроет несколько объектов в новых регионах
Президент РФ Владимир Путин в среду по видеосвязи откроет ряд объектов в новых регионах России, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T13:17
2024-07-24T13:17
политика
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
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владимир путин
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду по видеосвязи откроет ряд объектов в новых регионах России, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он отметил, что глава государства в среду проведет совещание по вопросам социально-экономического развития новых субъектов РФ, будет вступительное слово президента и соответствующие доклады. "И затем состоится уже в режиме ВКС открытие целого ряда объектов, я не будут их называть по понятным причинам", - сказал Песков. По его словам, это будут объекты в ЛНР, ДНР, в Херсонской и Запорожской областях. "Целый ряд объектов. Поэтому будет такое мероприятие важное из числа приоритетной работы, которая проводится на постоянной основе", - добавил Песков. Остальные мероприятия президента будут носить непубличный характер, заключил он.
https://ria.ru/20240724/peskov-1961684716.html
https://ria.ru/20240724/putin-1961684253.html
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политика, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, дмитрий песков, владимир путин, херсонская область
Политика, Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Херсонская область
Путин по видеосвязи откроет несколько объектов в новых регионах

Песков: Путин по видеосвязи откроет несколько объектов в новых регионах России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин в режиме видеосвязи проводит оперативное совещание
Президент Владимир Путин в режиме видеосвязи проводит оперативное совещание - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент Владимир Путин в режиме видеосвязи проводит оперативное совещание. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду по видеосвязи откроет ряд объектов в новых регионах России, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Он отметил, что глава государства в среду проведет совещание по вопросам социально-экономического развития новых субъектов РФ, будет вступительное слово президента и соответствующие доклады.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
Песков назвал один из главных приоритетов Путина
13:07
"И затем состоится уже в режиме ВКС открытие целого ряда объектов, я не будут их называть по понятным причинам", - сказал Песков.
По его словам, это будут объекты в ЛНР, ДНР, в Херсонской и Запорожской областях.
"Целый ряд объектов. Поэтому будет такое мероприятие важное из числа приоритетной работы, которая проводится на постоянной основе", - добавил Песков.
Остальные мероприятия президента будут носить непубличный характер, заключил он.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
Путин проведет совещание по развитию новых регионов
13:05
 
ПолитикаРоссияЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаДмитрий ПесковВладимир ПутинХерсонская область
 
 
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