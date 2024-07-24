https://ria.ru/20240724/putin-1961689478.html
Путин по видеосвязи откроет несколько объектов в новых регионах
Путин по видеосвязи откроет несколько объектов в новых регионах - РИА Новости, 24.07.2024
Путин по видеосвязи откроет несколько объектов в новых регионах
Президент РФ Владимир Путин в среду по видеосвязи откроет ряд объектов в новых регионах России, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T13:17
2024-07-24T13:17
2024-07-24T13:17
политика
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
дмитрий песков
владимир путин
херсонская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959234507_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_02a091f7ef773db55c41c788d591595a.jpg
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду по видеосвязи откроет ряд объектов в новых регионах России, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он отметил, что глава государства в среду проведет совещание по вопросам социально-экономического развития новых субъектов РФ, будет вступительное слово президента и соответствующие доклады. "И затем состоится уже в режиме ВКС открытие целого ряда объектов, я не будут их называть по понятным причинам", - сказал Песков. По его словам, это будут объекты в ЛНР, ДНР, в Херсонской и Запорожской областях. "Целый ряд объектов. Поэтому будет такое мероприятие важное из числа приоритетной работы, которая проводится на постоянной основе", - добавил Песков. Остальные мероприятия президента будут носить непубличный характер, заключил он.
https://ria.ru/20240724/peskov-1961684716.html
https://ria.ru/20240724/putin-1961684253.html
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959234507_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_4c863791be7eb69d7083c5f3a1a1b151.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, дмитрий песков, владимир путин, херсонская область
Политика, Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Херсонская область
Путин по видеосвязи откроет несколько объектов в новых регионах
Песков: Путин по видеосвязи откроет несколько объектов в новых регионах России