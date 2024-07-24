https://ria.ru/20240724/putin-1961689478.html

Путин по видеосвязи откроет несколько объектов в новых регионах

Путин по видеосвязи откроет несколько объектов в новых регионах - РИА Новости, 24.07.2024

Путин по видеосвязи откроет несколько объектов в новых регионах

Президент РФ Владимир Путин в среду по видеосвязи откроет ряд объектов в новых регионах России, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T13:17

2024-07-24T13:17

2024-07-24T13:17

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россия

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дмитрий песков

владимир путин

херсонская область

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду по видеосвязи откроет ряд объектов в новых регионах России, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он отметил, что глава государства в среду проведет совещание по вопросам социально-экономического развития новых субъектов РФ, будет вступительное слово президента и соответствующие доклады. "И затем состоится уже в режиме ВКС открытие целого ряда объектов, я не будут их называть по понятным причинам", - сказал Песков. По его словам, это будут объекты в ЛНР, ДНР, в Херсонской и Запорожской областях. "Целый ряд объектов. Поэтому будет такое мероприятие важное из числа приоритетной работы, которая проводится на постоянной основе", - добавил Песков. Остальные мероприятия президента будут носить непубличный характер, заключил он.

https://ria.ru/20240724/peskov-1961684716.html

https://ria.ru/20240724/putin-1961684253.html

россия

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политика, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, дмитрий песков, владимир путин, херсонская область