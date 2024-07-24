https://ria.ru/20240724/putin-1961688239.html
Правительство представит доклад о допмерах стимуляции размещения акций
Правительство представит доклад о допмерах стимуляции размещения акций - РИА Новости, 24.07.2024
Правительство представит доклад о допмерах стимуляции размещения акций
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и ЦБ до сентября предоставить доклад о дополнительных мерах, стимулирующих размещение акций российских... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T13:14
2024-07-24T13:14
2024-07-24T13:14
экономика
россия
владимир путин
михаил мишустин
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и ЦБ до сентября предоставить доклад о дополнительных мерах, стимулирующих размещение акций российских компаний на внутреннем финансовом рынке. Соответствующий перечень поручений по итогам Петербургского международного экономического форума опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с Банком России:.. принять дополнительные меры, стимулирующие размещение акций российских акционерных обществ на внутреннем финансовом рынке. Доклад – до 1 сентября 2024 г., далее – один раз в полгода", - говорится в документе. Ответственным назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
https://ria.ru/20240724/putin-1961687465.html
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экономика, россия, владимир путин, михаил мишустин, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Правительство представит доклад о допмерах стимуляции размещения акций
Правительство доложит о допмерах стимуляции размещения акций российских компаний