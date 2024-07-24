https://ria.ru/20240724/putin-1961688239.html

Правительство представит доклад о допмерах стимуляции размещения акций

Правительство представит доклад о допмерах стимуляции размещения акций - РИА Новости, 24.07.2024

Правительство представит доклад о допмерах стимуляции размещения акций

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и ЦБ до сентября предоставить доклад о дополнительных мерах, стимулирующих размещение акций российских... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T13:14

2024-07-24T13:14

2024-07-24T13:14

экономика

россия

владимир путин

михаил мишустин

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и ЦБ до сентября предоставить доклад о дополнительных мерах, стимулирующих размещение акций российских компаний на внутреннем финансовом рынке. Соответствующий перечень поручений по итогам Петербургского международного экономического форума опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с Банком России:.. принять дополнительные меры, стимулирующие размещение акций российских акционерных обществ на внутреннем финансовом рынке. Доклад – до 1 сентября 2024 г., далее – один раз в полгода", - говорится в документе. Ответственным назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

https://ria.ru/20240724/putin-1961687465.html

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экономика, россия, владимир путин, михаил мишустин, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)