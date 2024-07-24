Рейтинг@Mail.ru
Правительство представит доклад о допмерах стимуляции размещения акций - РИА Новости, 24.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:14 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/putin-1961688239.html
Правительство представит доклад о допмерах стимуляции размещения акций
Правительство представит доклад о допмерах стимуляции размещения акций - РИА Новости, 24.07.2024
Правительство представит доклад о допмерах стимуляции размещения акций
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и ЦБ до сентября предоставить доклад о дополнительных мерах, стимулирующих размещение акций российских... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T13:14
2024-07-24T13:14
экономика
россия
владимир путин
михаил мишустин
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959857600_0:249:3199:2048_1920x0_80_0_0_ddea89e926166b0ee1a0dcaaf492dbed.jpg
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и ЦБ до сентября предоставить доклад о дополнительных мерах, стимулирующих размещение акций российских компаний на внутреннем финансовом рынке. Соответствующий перечень поручений по итогам Петербургского международного экономического форума опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с Банком России:.. принять дополнительные меры, стимулирующие размещение акций российских акционерных обществ на внутреннем финансовом рынке. Доклад – до 1 сентября 2024 г., далее – один раз в полгода", - говорится в документе. Ответственным назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
https://ria.ru/20240724/putin-1961687465.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959857600_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_18fd7e7e8d6db3e9f172b0c90cb06242.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, владимир путин, михаил мишустин, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Правительство представит доклад о допмерах стимуляции размещения акций

Правительство доложит о допмерах стимуляции размещения акций российских компаний

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Дом правительства РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и ЦБ до сентября предоставить доклад о дополнительных мерах, стимулирующих размещение акций российских компаний на внутреннем финансовом рынке. Соответствующий перечень поручений по итогам Петербургского международного экономического форума опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с Банком России:.. принять дополнительные меры, стимулирующие размещение акций российских акционерных обществ на внутреннем финансовом рынке. Доклад – до 1 сентября 2024 г., далее – один раз в полгода", - говорится в документе.
Ответственным назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
Правительство подготовит предложения по поддержке инвестпроектов в регионах
13:12
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинМихаил МишустинЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала