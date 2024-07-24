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Правительство подготовит предложения по поддержке инвестпроектов в регионах
Правительство подготовит предложения по поддержке инвестпроектов в регионах - РИА Новости, 24.07.2024
Правительство подготовит предложения по поддержке инвестпроектов в регионах
Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 сентября подготовить предложения по единым принципам поддержки новых инвестпроектов в регионах РФ. Перечень РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T13:12
2024-07-24T13:12
2024-07-24T13:12
экономика
россия
владимир путин
михаил мишустин
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 сентября подготовить предложения по единым принципам поддержки новых инвестпроектов в регионах РФ. Перечень поручений по итогам Петербургского международного экономического форума опубликован на сайте Кремля. "Правительству РФ подготовить совместно с исполнительными органами субъектов РФ и при участии ведущих общественных объединений предпринимателей и представить предложения о внесении в законодательство РФ изменений, направленных на установление единых принципов поддержки новых инвестиционных проектов в субъектах РФ (региональный инвестиционный стандарт), предусмотрев механизмы поощрения на федеральном уровне лучших региональных практик поддержки таких проектов", - говорится в перечне поручений. Срок исполнения поручения - 1 сентября 2024 года, ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и региональные власти.
https://ria.ru/20240401/rozhdaemost-1937082637.html
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экономика, россия, владимир путин, михаил мишустин
Экономика, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Правительство подготовит предложения по поддержке инвестпроектов в регионах
Путин поручил создать единые принципы поддержки новых инвестпроектов в регионах