https://ria.ru/20240724/putin-1961687465.html

Правительство подготовит предложения по поддержке инвестпроектов в регионах

Правительство подготовит предложения по поддержке инвестпроектов в регионах - РИА Новости, 24.07.2024

Правительство подготовит предложения по поддержке инвестпроектов в регионах

Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 сентября подготовить предложения по единым принципам поддержки новых инвестпроектов в регионах РФ. Перечень РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T13:12

2024-07-24T13:12

2024-07-24T13:12

экономика

россия

владимир путин

михаил мишустин

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 сентября подготовить предложения по единым принципам поддержки новых инвестпроектов в регионах РФ. Перечень поручений по итогам Петербургского международного экономического форума опубликован на сайте Кремля. "Правительству РФ подготовить совместно с исполнительными органами субъектов РФ и при участии ведущих общественных объединений предпринимателей и представить предложения о внесении в законодательство РФ изменений, направленных на установление единых принципов поддержки новых инвестиционных проектов в субъектах РФ (региональный инвестиционный стандарт), предусмотрев механизмы поощрения на федеральном уровне лучших региональных практик поддержки таких проектов", - говорится в перечне поручений. Срок исполнения поручения - 1 сентября 2024 года, ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и региональные власти.

https://ria.ru/20240401/rozhdaemost-1937082637.html

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экономика, россия, владимир путин, михаил мишустин