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Путин проведет совещание по развитию новых регионов - РИА Новости, 24.07.2024
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13:05 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/putin-1961684253.html
Путин проведет совещание по развитию новых регионов
Путин проведет совещание по развитию новых регионов - РИА Новости, 24.07.2024
Путин проведет совещание по развитию новых регионов
Президент РФ Владимир Путин в среду проведет совещание по вопросам социально-экономического развития новых субъектов РФ, сообщил журналистам его пресс-секретарь РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T13:05
2024-07-24T13:05
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
марат хуснуллин
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду проведет совещание по вопросам социально-экономического развития новых субъектов РФ, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. "Путин работает в Кремле... В течение дня у президента много разных встреч и совещаний. Но главным будет совещание по вопросам социально-экономического развития новых субъектов Российской Федерации", - сказал Песков. По его словам, будут соответствующие доклады и достаточно содержательное вступительное слово Путина, а вице-премьер РФ Марат Хуснуллин расскажет о реализации мероприятий по социально-экономическому развитию новых регионов России.
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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, марат хуснуллин
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Марат Хуснуллин
Путин проведет совещание по развитию новых регионов

Путин проведет совещание по социально-экономическому развитию новых регионов РФ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду проведет совещание по вопросам социально-экономического развития новых субъектов РФ, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Путин работает в Кремле... В течение дня у президента много разных встреч и совещаний. Но главным будет совещание по вопросам социально-экономического развития новых субъектов Российской Федерации", - сказал Песков.
По его словам, будут соответствующие доклады и достаточно содержательное вступительное слово Путина, а вице-премьер РФ Марат Хуснуллин расскажет о реализации мероприятий по социально-экономическому развитию новых регионов России.
Президент РФ Владимир Путин на совещании - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
Путин проведет совещание по экономическим вопросам
12 февраля, 12:22
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковМарат Хуснуллин
 
 
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