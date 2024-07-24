https://ria.ru/20240724/putin-1961684253.html
Путин проведет совещание по развитию новых регионов
Путин проведет совещание по развитию новых регионов - РИА Новости, 24.07.2024
Путин проведет совещание по развитию новых регионов
Президент РФ Владимир Путин в среду проведет совещание по вопросам социально-экономического развития новых субъектов РФ, сообщил журналистам его пресс-секретарь РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T13:05
2024-07-24T13:05
2024-07-24T13:05
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
марат хуснуллин
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду проведет совещание по вопросам социально-экономического развития новых субъектов РФ, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. "Путин работает в Кремле... В течение дня у президента много разных встреч и совещаний. Но главным будет совещание по вопросам социально-экономического развития новых субъектов Российской Федерации", - сказал Песков. По его словам, будут соответствующие доклады и достаточно содержательное вступительное слово Путина, а вице-премьер РФ Марат Хуснуллин расскажет о реализации мероприятий по социально-экономическому развитию новых регионов России.
https://ria.ru/20240212/ekonomika-1926821217.html
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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, марат хуснуллин
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Марат Хуснуллин
Путин проведет совещание по развитию новых регионов
Путин проведет совещание по социально-экономическому развитию новых регионов РФ