https://ria.ru/20240724/produkty-1961822579.html

Жителям закрытых приграничных белгородских сел выдадут продуктовые наборы

Жителям закрытых приграничных белгородских сел выдадут продуктовые наборы - РИА Новости, 24.07.2024

Жителям закрытых приграничных белгородских сел выдадут продуктовые наборы

Жителям, которые выехали из 14 населенных пунктов из-за сложной оперативной обстановки и въезд в которые ограничен с 23 июля, будут выдаваться продовольственные РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T21:07

2024-07-24T21:07

2024-07-24T21:07

специальная военная операция на украине

белгородская область

вячеслав гладков

украина

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 24 июл – РИА Новости. Жителям, которые выехали из 14 населенных пунктов из-за сложной оперативной обстановки и въезд в которые ограничен с 23 июля, будут выдаваться продовольственные наборы, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Губернатор в видеосообщении в Telegram-канале рассказал, что жителям 14 населенных пунктов, въезд в которые ограничен, будут выдаваться продовольственные наборы. "Сегодня, например, более 250 таких продовольственных наборов передали в Краснояружский район. Сейчас, по-моему, в наличии порядка 2,5 тысячи, остальные доформируем в ближайшее время", - сказал Гладков. По его словам, для получения продовольственной помощи необходимо обратиться к главам муниципальных образований, районов и округов. "Если какие-то будут вопросы, пожалуйста, пишите. Максимально быстро постараемся исправить ситуацию, если в этом будет необходимость", - заверил глава региона. Как ранее информировал губернатор, с 23 июля будет ограничен въезд в 14 населенных пунктов пяти приграничных муниципалитетов, где складывается крайне сложная оперативная обстановка. На въездах будут установлены контрольно-пропускные пункты, которые будут охраняться силовыми структурами. Въезд общественного транспорта, включая такси, будет запрещен. Пропускать в эти населенные пункты будут только мужчин по специальным разрешениям, при соблюдении жестких требований - в бронированном автомобиле, в бронежилете и каске, в сопровождении военных.

https://ria.ru/20240719/zelenskiy-1960501898.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белгородская область, вячеслав гладков, украина, вооруженные силы украины