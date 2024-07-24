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Жителям закрытых приграничных белгородских сел выдадут продуктовые наборы - РИА Новости, 24.07.2024
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https://ria.ru/20240724/produkty-1961822579.html
Жителям закрытых приграничных белгородских сел выдадут продуктовые наборы
Жителям закрытых приграничных белгородских сел выдадут продуктовые наборы - РИА Новости, 24.07.2024
Жителям закрытых приграничных белгородских сел выдадут продуктовые наборы
Жителям, которые выехали из 14 населенных пунктов из-за сложной оперативной обстановки и въезд в которые ограничен с 23 июля, будут выдаваться продовольственные РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T21:07
2024-07-24T21:07
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
украина
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 24 июл – РИА Новости. Жителям, которые выехали из 14 населенных пунктов из-за сложной оперативной обстановки и въезд в которые ограничен с 23 июля, будут выдаваться продовольственные наборы, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Губернатор в видеосообщении в Telegram-канале рассказал, что жителям 14 населенных пунктов, въезд в которые ограничен, будут выдаваться продовольственные наборы. "Сегодня, например, более 250 таких продовольственных наборов передали в Краснояружский район. Сейчас, по-моему, в наличии порядка 2,5 тысячи, остальные доформируем в ближайшее время", - сказал Гладков. По его словам, для получения продовольственной помощи необходимо обратиться к главам муниципальных образований, районов и округов. "Если какие-то будут вопросы, пожалуйста, пишите. Максимально быстро постараемся исправить ситуацию, если в этом будет необходимость", - заверил глава региона. Как ранее информировал губернатор, с 23 июля будет ограничен въезд в 14 населенных пунктов пяти приграничных муниципалитетов, где складывается крайне сложная оперативная обстановка. На въездах будут установлены контрольно-пропускные пункты, которые будут охраняться силовыми структурами. Въезд общественного транспорта, включая такси, будет запрещен. Пропускать в эти населенные пункты будут только мужчин по специальным разрешениям, при соблюдении жестких требований - в бронированном автомобиле, в бронежилете и каске, в сопровождении военных.
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белгородская область, вячеслав гладков, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Украина, Вооруженные силы Украины
Жителям закрытых приграничных белгородских сел выдадут продуктовые наборы

Гладков: жителям 14 закрытых белгородских сел будут выдавать продуктовые наборы

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкКорзина с продуктами в одном из магазинов
Корзина с продуктами в одном из магазинов - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Корзина с продуктами в одном из магазинов. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 24 июл – РИА Новости. Жителям, которые выехали из 14 населенных пунктов из-за сложной оперативной обстановки и въезд в которые ограничен с 23 июля, будут выдаваться продовольственные наборы, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Губернатор в видеосообщении в Telegram-канале рассказал, что жителям 14 населенных пунктов, въезд в которые ограничен, будут выдаваться продовольственные наборы.
«
"Сегодня, например, более 250 таких продовольственных наборов передали в Краснояружский район. Сейчас, по-моему, в наличии порядка 2,5 тысячи, остальные доформируем в ближайшее время", - сказал Гладков.
По его словам, для получения продовольственной помощи необходимо обратиться к главам муниципальных образований, районов и округов. "Если какие-то будут вопросы, пожалуйста, пишите. Максимально быстро постараемся исправить ситуацию, если в этом будет необходимость", - заверил глава региона.
Как ранее информировал губернатор, с 23 июля будет ограничен въезд в 14 населенных пунктов пяти приграничных муниципалитетов, где складывается крайне сложная оперативная обстановка. На въездах будут установлены контрольно-пропускные пункты, которые будут охраняться силовыми структурами. Въезд общественного транспорта, включая такси, будет запрещен. Пропускать в эти населенные пункты будут только мужчин по специальным разрешениям, при соблюдении жестких требований - в бронированном автомобиле, в бронежилете и каске, в сопровождении военных.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
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