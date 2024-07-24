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РЭЦ: более 90% предпринимателей заинтересованы в продажах на маркетплейсах - РИА Новости, 24.07.2024
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18:23 24.07.2024 (обновлено: 18:24 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/prodazhi-1961784758.html
РЭЦ: более 90% предпринимателей заинтересованы в продажах на маркетплейсах
РЭЦ: более 90% предпринимателей заинтересованы в продажах на маркетплейсах - РИА Новости, 24.07.2024
РЭЦ: более 90% предпринимателей заинтересованы в продажах на маркетплейсах
Сразу два российских маркетплейса – Ozon и Wildberries – сейчас находятся в топ-10 крупнейших мировых торговых площадок по количеству посещений, при этом 91%... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T18:23
2024-07-24T18:24
экономика
технологии
россия
москва
брикс
ozon
wildberries
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Сразу два российских маркетплейса – Ozon и Wildberries – сейчас находятся в топ-10 крупнейших мировых торговых площадок по количеству посещений, при этом 91% предпринимателей, опрошенных Российским экспортным центром (входит в ВЭБ.РФ), заинтересованы в развитии продаж на маркетплейсах на весь мир, рассказал директор по международным партнерским программам РЭЦ Алексей Мурзенок на сессии "Электронная коммерция: роль в международной торговле БРИКС".Мероприятие состоялось 24 июля в Москве в рамках научно-практической конференции "Партнерство стран БРИКС по развитию цифровой экономики: перспективы бесшовного трансграничного взаимодействия".Мурзенок уточнил, что РЭЦ развивает уникальный проект по электронной торговле, который помогает привлекать зарубежный бизнес, его инфраструктуру и экспертизу для реализации российских товаров в любой точке мира, в том числе в странах БРИКС. Услуга доступна для клиентов государственной цифровой платформы "Мой экспорт". Таким образом, экспортеру - клиенту платформы не требуется открывать зарубежные юридические лица или искать склады за границей - достаточно подать заявку на размещение продукции в одном или нескольких из национальных магазинов на международных электронных торговых площадках мира. Система самостоятельно подберет подходящий магазин и предложит аккредитованного партнера.Так РЭЦ обеспечивает эффективные каналы продаж, связывающие отечественных производителей с заинтересованными покупателями за рубежом, уже готовыми к приобретению российских товаров. Эта поддержка не только способствует успешному выходу российских компаний на международные рынки, но и выполняет более глубокую миссию."Посредством экспортируемой продукции и электронной торговли РЭЦ стремится рассказать миру о России, предоставляя возможность иностранным потребителям погрузиться в реальность нашей страны через широкий ассортимент товаров, включая продукты питания, косметику и множество других изделий. Таким образом, РЭЦ не только расширяет представления о России на международной арене, но и способствует разрушению стереотипов, позволяя иностранным покупателям оценить качество и уникальность российских товаров", - уточнил Мурзенок.Эта стратегия поддержки экспорта и электронной коммерции играет значимую роль в формировании положительного имиджа России как надежного поставщика высококачественной и конкурентоспособной продукции. РЭЦ активно работает над тем, чтобы отечественные товары нашли своего потребителя в самых разных уголках мира, продвигая не только экономические, но и культурные связи между странами. В конечном итоге, рассказал Мурзенок, благодаря усилиям РЭЦ российские производители получают уникальную возможность не только расширить свои рынки сбыта, но и внести свой вклад в укрепление международного позиционирования России как страны, богатой культурой, историей и инновациями.В ходе сессии обсуждались механизмы защиты прав потребителей, опыт стран БРИКС в области досудебного урегулирования споров, а также экспортные возможности маркетплейсов для продвижения продукции МСП. Также были рассмотрены вопросы проведения трансграничных платежей, защиты персональных данных. Участники конференции отметили важность повышения доверия к электронным инструментам торговли и расширения доступности существующих каналов продаж для малых и средних предприятий.Организаторы сессии отметили, что рынок электронной коммерции в странах БРИКС продолжает уверенно расти. В 2023 году объем электронной торговли достиг 1,173 триллиона долларов. Доля электронной коммерции в ВВП стран БРИКС варьируется от 1,5% до 17%. При этом электронная торговля становится важным драйвером экономического роста и предоставляет малым и средним предприятиям (МСП) возможность занять свое место на региональных и мировых рынках. Однако с этим ростом возникают риски, связанные с нарушением прав потребителей. В ответ на это страны БРИКС активно внедряют инновационные и цифровые решения для защиты прав потребителей, включая досудебное урегулирование споров онлайн.Конференция стала площадкой для взаимодействия представителей государственного сектора, бизнеса и академических кругов, сосредоточенных на пересечении торгово-экономической и технологической повесток. В рамках мероприятия также были рассмотрены темы искусственного интеллекта и персональных данных, синергии цифровых и космических технологий для достижения целей устойчивого развития.
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экономика, технологии, россия, москва, брикс, ozon, wildberries, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)
Экономика, Технологии, Россия, Москва, БРИКС, Ozon, Wildberries, Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ)

РЭЦ: более 90% предпринимателей заинтересованы в продажах на маркетплейсах

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОфис АО "Российский экспортный центр" в Москве
Офис АО Российский экспортный центр в Москве - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Сразу два российских маркетплейса – Ozon и Wildberries – сейчас находятся в топ-10 крупнейших мировых торговых площадок по количеству посещений, при этом 91% предпринимателей, опрошенных Российским экспортным центром (входит в ВЭБ.РФ), заинтересованы в развитии продаж на маркетплейсах на весь мир, рассказал директор по международным партнерским программам РЭЦ Алексей Мурзенок на сессии "Электронная коммерция: роль в международной торговле БРИКС".
Мероприятие состоялось 24 июля в Москве в рамках научно-практической конференции "Партнерство стран БРИКС по развитию цифровой экономики: перспективы бесшовного трансграничного взаимодействия".
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РЭЦ: бизнес России использует господдержку на каждом этапе экспорта в Китай
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Мурзенок уточнил, что РЭЦ развивает уникальный проект по электронной торговле, который помогает привлекать зарубежный бизнес, его инфраструктуру и экспертизу для реализации российских товаров в любой точке мира, в том числе в странах БРИКС. Услуга доступна для клиентов государственной цифровой платформы "Мой экспорт". Таким образом, экспортеру - клиенту платформы не требуется открывать зарубежные юридические лица или искать склады за границей - достаточно подать заявку на размещение продукции в одном или нескольких из национальных магазинов на международных электронных торговых площадках мира. Система самостоятельно подберет подходящий магазин и предложит аккредитованного партнера.
Так РЭЦ обеспечивает эффективные каналы продаж, связывающие отечественных производителей с заинтересованными покупателями за рубежом, уже готовыми к приобретению российских товаров. Эта поддержка не только способствует успешному выходу российских компаний на международные рынки, но и выполняет более глубокую миссию.
«
"Посредством экспортируемой продукции и электронной торговли РЭЦ стремится рассказать миру о России, предоставляя возможность иностранным потребителям погрузиться в реальность нашей страны через широкий ассортимент товаров, включая продукты питания, косметику и множество других изделий. Таким образом, РЭЦ не только расширяет представления о России на международной арене, но и способствует разрушению стереотипов, позволяя иностранным покупателям оценить качество и уникальность российских товаров", - уточнил Мурзенок.
Эта стратегия поддержки экспорта и электронной коммерции играет значимую роль в формировании положительного имиджа России как надежного поставщика высококачественной и конкурентоспособной продукции. РЭЦ активно работает над тем, чтобы отечественные товары нашли своего потребителя в самых разных уголках мира, продвигая не только экономические, но и культурные связи между странами. В конечном итоге, рассказал Мурзенок, благодаря усилиям РЭЦ российские производители получают уникальную возможность не только расширить свои рынки сбыта, но и внести свой вклад в укрепление международного позиционирования России как страны, богатой культурой, историей и инновациями.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
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В ходе сессии обсуждались механизмы защиты прав потребителей, опыт стран БРИКС в области досудебного урегулирования споров, а также экспортные возможности маркетплейсов для продвижения продукции МСП. Также были рассмотрены вопросы проведения трансграничных платежей, защиты персональных данных. Участники конференции отметили важность повышения доверия к электронным инструментам торговли и расширения доступности существующих каналов продаж для малых и средних предприятий.
Организаторы сессии отметили, что рынок электронной коммерции в странах БРИКС продолжает уверенно расти. В 2023 году объем электронной торговли достиг 1,173 триллиона долларов. Доля электронной коммерции в ВВП стран БРИКС варьируется от 1,5% до 17%. При этом электронная торговля становится важным драйвером экономического роста и предоставляет малым и средним предприятиям (МСП) возможность занять свое место на региональных и мировых рынках. Однако с этим ростом возникают риски, связанные с нарушением прав потребителей. В ответ на это страны БРИКС активно внедряют инновационные и цифровые решения для защиты прав потребителей, включая досудебное урегулирование споров онлайн.
Конференция стала площадкой для взаимодействия представителей государственного сектора, бизнеса и академических кругов, сосредоточенных на пересечении торгово-экономической и технологической повесток. В рамках мероприятия также были рассмотрены темы искусственного интеллекта и персональных данных, синергии цифровых и космических технологий для достижения целей устойчивого развития.
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РЭЦ поддержал экспорт в Киргизию объемом более $77 миллионов с начала года
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ЭкономикаТехнологииРоссияМоскваБРИКСOzonWildberriesРоссийский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)
 
 
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