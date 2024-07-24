https://ria.ru/20240724/premiya-1961598539.html

В Казани впервые вручат премию лучшему чтецу Корана стран БРИКС

В Казани впервые вручат премию лучшему чтецу Корана стран БРИКС - РИА Новости, 24.07.2024

В Казани впервые вручат премию лучшему чтецу Корана стран БРИКС

Премию лучшему чтецу Корана стран БРИКС впервые вручат в Казани по итогам трехдневного международного конкурса, сообщил РИА Новости зампред Духовного управления РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T00:35

2024-07-24T00:35

2024-07-24T00:35

рушан аббясов

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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Премию лучшему чтецу Корана стран БРИКС впервые вручат в Казани по итогам трехдневного международного конкурса, сообщил РИА Новости зампред Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ Рушан Аббясов. "В среду в столице Татарстана, Казани, впервые стартует крупнейший международный религиозный конкурс - Премия священного Корана стран БРИКС, а лучший чтец получит приз. В конкурсе принимают участие лучшие чтецы из 20 государств, как стран БРИКС, так и арабо-мусульманского мира - СНГ, Азии и Африки. Премия пройдет в номинации "Тилява" - искусное чтение священных текстов. Россию представляет хафиз (знающий наизусть священное писание мусульман) Ясир Додарбеков. Жюри конкурса возглавляет глава Академии священного Корана в Шардже Халифа Месбах ат-Тунейджи", - рассказал Аббясов. По словам религиозного деятеля, зрителям представят театрализованную постановку, повествующую о сохранении духовно-нравственных ценностей и смыслов Корана. "Центральное место в постановке займут чтецы священного Корана – сами участники премии. Автором идеи выступил руководитель департамента культуры ДУМ РФ Ренат Абянов, режиссер постановки - Рамиль Сибгатуллин", - добавил Аббясов. Он также отметил, что гостями конкурса станут министры, муфтии, виднейшие ученые и богословы России, ОАЭ, Ирана, Бразилии, Бахрейна, Китая, Индии, Египта, стран СНГ и других государств, руководители крупных международных мусульманских организаций. Мероприятие организовано ДУМ РФ, Советом муфтиев России и Университетом гуманитарных наук им. Мохаммеда бин Зайда (ОАЭ) при поддержке Республики Татарстан.

https://ria.ru/20240719/briks-1960625144.html

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рушан аббясов, брикс, россия, казань, оаэ, снг