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Открытое горение в доме на юго-западе Москвы потушили
Открытое горение в доме на юго-западе Москвы потушили - РИА Новости, 24.07.2024
Открытое горение в доме на юго-западе Москвы потушили
Открытое горение в доме на юго-западе Москвы ликвидировано, из здания эвакуировались 300 человек, угрозы распространения огня нет, сообщает пресс-служба МЧС... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T05:40
2024-07-24T05:40
2024-07-24T11:32
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ка-32
природные пожары в россии
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Открытое горение в доме на юго-западе Москвы ликвидировано, из здания эвакуировались 300 человек, угрозы распространения огня нет, сообщает пресс-служба МЧС России. Ранее сообщалось о пожаре на улице Молодежная в Москве. По данным МЧС, загорелась квартира на седьмом этаже, затем пламя перекинулось на восьмой этаж, чердак и кровлю. Сообщалось, что из подъезда самостоятельно эвакуировались около 30 человек, сотрудники МЧС спасли еще четырех. К тушению пожара привлечен вертолет Ка-32. "На месте пожара многоквартирного дома в Москве объявлена ликвидация открытого горения. Угрозы распространения нет. Самостоятельно из дома эвакуировано 300 человек. Авиацией МАЦ совершено четыре сброса общим объемом 20 тонн воды", - говорится в сообщении.
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москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ка-32, природные пожары в россии, происшествия
Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ка-32, Природные пожары в России, Происшествия
Открытое горение в доме на юго-западе Москвы потушили
МЧС России: открытое горение в доме на юго-западе Москвы ликвидировано