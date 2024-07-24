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В Полтавской области Украины сообщили о масштабном пожаре на складах - РИА Новости, 24.07.2024
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20:31 24.07.2024
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В Полтавской области Украины сообщили о масштабном пожаре на складах
В Полтавской области Украины сообщили о масштабном пожаре на складах - РИА Новости, 24.07.2024
В Полтавской области Украины сообщили о масштабном пожаре на складах
Масштабный пожар произошел на сладах в Полтавской области Украины после взрывов, повреждена гражданская инфраструктура, сообщил в среду глава Полтавской... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T20:31
2024-07-24T20:31
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полтавская область
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Масштабный пожар произошел на сладах в Полтавской области Украины после взрывов, повреждена гражданская инфраструктура, сообщил в среду глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин. "В Котелевской общине (расположенной на северо-востоке области - ред.) произошла чрезвычайная ситуация. Возник пожар в складском помещении, сопровождаемый взрывами. Учитывая вопросы безопасности, без деталей", - написал Пронин в своем Telegram-канале, при этом добавил, что в результате зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры. По его словам, из-за масштаба пожара были эвакуированы люди из соседних домохозяйств. Пронин уточнил, что спасатели ликвидировали последствия возгорания. В настоящее время правоохранители проводят необходимые следственные действия, чтобы установить причины возникшей ситуации.
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в мире, полтавская область, украина
В мире, Полтавская область, Украина
В Полтавской области Украины сообщили о масштабном пожаре на складах

Глава Полтавской ОВА Пронин сообщил о пожаре на складах после взрывов

© Фото : Головне управління ДСНС України у Полтавській області Украинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© Фото : Головне управління ДСНС України у Полтавській області
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Масштабный пожар произошел на сладах в Полтавской области Украины после взрывов, повреждена гражданская инфраструктура, сообщил в среду глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин.
"В Котелевской общине (расположенной на северо-востоке области - ред.) произошла чрезвычайная ситуация. Возник пожар в складском помещении, сопровождаемый взрывами. Учитывая вопросы безопасности, без деталей", - написал Пронин в своем Telegram-канале, при этом добавил, что в результате зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры.
По его словам, из-за масштаба пожара были эвакуированы люди из соседних домохозяйств. Пронин уточнил, что спасатели ликвидировали последствия возгорания. В настоящее время правоохранители проводят необходимые следственные действия, чтобы установить причины возникшей ситуации.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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