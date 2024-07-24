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В Полтавской области Украины сообщили о масштабном пожаре на складах
В Полтавской области Украины сообщили о масштабном пожаре на складах - РИА Новости, 24.07.2024
В Полтавской области Украины сообщили о масштабном пожаре на складах
Масштабный пожар произошел на сладах в Полтавской области Украины после взрывов, повреждена гражданская инфраструктура, сообщил в среду глава Полтавской... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T20:31
2024-07-24T20:31
2024-07-24T20:31
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Масштабный пожар произошел на сладах в Полтавской области Украины после взрывов, повреждена гражданская инфраструктура, сообщил в среду глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин. "В Котелевской общине (расположенной на северо-востоке области - ред.) произошла чрезвычайная ситуация. Возник пожар в складском помещении, сопровождаемый взрывами. Учитывая вопросы безопасности, без деталей", - написал Пронин в своем Telegram-канале, при этом добавил, что в результате зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры. По его словам, из-за масштаба пожара были эвакуированы люди из соседних домохозяйств. Пронин уточнил, что спасатели ликвидировали последствия возгорания. В настоящее время правоохранители проводят необходимые следственные действия, чтобы установить причины возникшей ситуации.
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в мире, полтавская область, украина
В мире, Полтавская область, Украина
В Полтавской области Украины сообщили о масштабном пожаре на складах
Глава Полтавской ОВА Пронин сообщил о пожаре на складах после взрывов
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Масштабный пожар произошел на сладах в Полтавской области Украины после взрывов, повреждена гражданская инфраструктура, сообщил в среду глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин.
"В Котелевской общине (расположенной на северо-востоке области - ред.) произошла чрезвычайная ситуация. Возник пожар в складском помещении, сопровождаемый взрывами. Учитывая вопросы безопасности, без деталей", - написал Пронин в своем Telegram-канале, при этом добавил, что в результате зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры.
По его словам, из-за масштаба пожара были эвакуированы люди из соседних домохозяйств. Пронин уточнил, что спасатели ликвидировали последствия возгорания. В настоящее время правоохранители проводят необходимые следственные действия, чтобы установить причины возникшей ситуации.