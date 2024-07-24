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Пожар в жилом доме на юго-западе Москвы локализовали
Пожар в жилом доме на юго-западе Москвы локализовали - РИА Новости, 24.07.2024
Пожар в жилом доме на юго-западе Москвы локализовали
Пожар в жилом доме на юго-западе Москвы локализовали на площади 2 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T05:09
2024-07-24T05:09
2024-07-24T11:33
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Пожар в жилом доме на юго-западе Москвы локализовали на площади 2 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России. Ранее сообщалось о пожаре в квартире на седьмом этаже на улице Молодежная в Москве. По данным МЧС, загорелась квартира на седьмом этаже, затем пламя перекинулось на восьмой этаж, чердак и кровлю. Из подъезда самостоятельно эвакуировались около 30 человек, сотрудники МЧС спасли еще четырех. "Пожар локализован на площади 2000 квадратных метров", - говорится в сообщении.
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москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в жилом доме на юго-западе Москвы локализовали
Пожар в жилом доме на юго-западе Москвы локализовали на двух тысячах "квадратов"