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Пожар в жилом доме на юго-западе Москвы локализовали

Пожар в жилом доме на юго-западе Москвы локализовали - РИА Новости, 24.07.2024

Пожар в жилом доме на юго-западе Москвы локализовали

Пожар в жилом доме на юго-западе Москвы локализовали на площади 2 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T05:09

2024-07-24T05:09

2024-07-24T11:33

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Пожар в жилом доме на юго-западе Москвы локализовали на площади 2 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России. Ранее сообщалось о пожаре в квартире на седьмом этаже на улице Молодежная в Москве. По данным МЧС, загорелась квартира на седьмом этаже, затем пламя перекинулось на восьмой этаж, чердак и кровлю. Из подъезда самостоятельно эвакуировались около 30 человек, сотрудники МЧС спасли еще четырех. "Пожар локализован на площади 2000 квадратных метров", - говорится в сообщении.

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москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)