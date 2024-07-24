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Площадь пожара в жилом доме в Москве выросла до двух тысяч "квадратов" - РИА Новости, 24.07.2024
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04:23 24.07.2024 (обновлено: 09:44 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/pozhar-1961606999.html
Площадь пожара в жилом доме в Москве выросла до двух тысяч "квадратов"
Площадь пожара в жилом доме в Москве выросла до двух тысяч "квадратов" - РИА Новости, 24.07.2024
Площадь пожара в жилом доме в Москве выросла до двух тысяч "квадратов"
Площадь пожара в жилом доме на юго-западе Москвы увеличилась до двух тысяч квадратных метров, сообщает МЧС России в своем Telegram-канале. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T04:23
2024-07-24T09:44
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Площадь пожара в жилом доме на юго-западе Москвы увеличилась до двух тысяч квадратных метров, сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.Ранее сообщалось о пожаре в квартире на седьмом этаже на улице Молодежная в Москве. Пожар охватил восьмой этаж и чердак и кровлю. Из подъезда самостоятельно эвакуировались порядка 30 жильцов. Сотрудники МЧС спасли из горящей квартиры четырех человек."Площадь пожара в Москве — две тысячи квадратных метров. На месте работают более 150 специалистов и 46 единиц техники", — говорится в сообщении.
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москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Площадь пожара в жилом доме в Москве выросла до двух тысяч "квадратов"

Площадь пожара в доме на юго-западе Москвы выросла до двух тысяч "квадратов"

© МЧС России/TelegramТушение пожара в жилом доме на улице Молодежная в Москве
Тушение пожара в жилом доме на улице Молодежная в Москве - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© МЧС России/Telegram
Тушение пожара в жилом доме на улице Молодежная в Москве
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Площадь пожара в жилом доме на юго-западе Москвы увеличилась до двух тысяч квадратных метров, сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось о пожаре в квартире на седьмом этаже на улице Молодежная в Москве. Пожар охватил восьмой этаж и чердак и кровлю. Из подъезда самостоятельно эвакуировались порядка 30 жильцов. Сотрудники МЧС спасли из горящей квартиры четырех человек.
"Площадь пожара в Москве — две тысячи квадратных метров. На месте работают более 150 специалистов и 46 единиц техники", — говорится в сообщении.
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МоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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