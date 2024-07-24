https://ria.ru/20240724/pozhar-1961606999.html

Площадь пожара в жилом доме в Москве выросла до двух тысяч "квадратов"

Площадь пожара в жилом доме в Москве выросла до двух тысяч "квадратов" - РИА Новости, 24.07.2024

Площадь пожара в жилом доме в Москве выросла до двух тысяч "квадратов"

Площадь пожара в жилом доме на юго-западе Москвы увеличилась до двух тысяч квадратных метров, сообщает МЧС России в своем Telegram-канале. РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T04:23

2024-07-24T04:23

2024-07-24T09:44

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Площадь пожара в жилом доме на юго-западе Москвы увеличилась до двух тысяч квадратных метров, сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.Ранее сообщалось о пожаре в квартире на седьмом этаже на улице Молодежная в Москве. Пожар охватил восьмой этаж и чердак и кровлю. Из подъезда самостоятельно эвакуировались порядка 30 жильцов. Сотрудники МЧС спасли из горящей квартиры четырех человек."Площадь пожара в Москве — две тысячи квадратных метров. На месте работают более 150 специалистов и 46 единиц техники", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240722/pozhar-1961244444.html

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москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия