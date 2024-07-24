https://ria.ru/20240724/pozhar-1961606737.html

На улице Молодежная в Москве загорелась квартира

На улице Молодежная в Москве загорелась квартира - РИА Новости, 24.07.2024

На улице Молодежная в Москве загорелась квартира

Квартира горит на седьмом этаже в Москве на улице Молодежная, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T04:16

2024-07-24T04:16

2024-07-24T11:35

москва

россия

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Квартира горит на седьмом этаже в Москве на улице Молодежная, сообщает МЧС России в Telegram-канале. "На улице Молодежная горит квартира на 7-ом этаже. Пламя перекинулось на балкон 8-ого этажа и чердак. Огонь охватил 200 квадратных метров. Из подъезда самостоятельно эвакуировались порядка 30 жильцов. Сотрудники МЧС России спасли 4 человека из горящей квартиры", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240722/pozhar-1961333639.html

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москва, россия, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)