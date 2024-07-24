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ФРГ не принимала решения прекращать поставки оружия Израилю, заявил Шольц - РИА Новости, 24.07.2024
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18:08 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/postavki-1961780701.html
ФРГ не принимала решения прекращать поставки оружия Израилю, заявил Шольц
ФРГ не принимала решения прекращать поставки оружия Израилю, заявил Шольц - РИА Новости, 24.07.2024
ФРГ не принимала решения прекращать поставки оружия Израилю, заявил Шольц
Германия не принимала решения перестать поставлять оружие Израилю, но принимает решения по каждой конкретной поставке, заявил в среду канцлер ФРГ Олаф Шольц. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T18:08
2024-07-24T18:08
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Германия не принимала решения перестать поставлять оружие Израилю, но принимает решения по каждой конкретной поставке, заявил в среду канцлер ФРГ Олаф Шольц. "Мы поставляли Израилю оружие и не принимали решение больше этого не делать. Но, разумеется, мы принимаем решение по каждому конкретному случаю", - сказал Шольц на ежегодной летней пресс-конференции. Трансляцию мероприятия вёл государственный канал Phoenix. Кроме того, канцлер заявил, что пока он возглавляет правительство Германии, его страна не будет бойкотировать товары, произведённые в Израиле. Никарагуа 1 марта подала иск в Международный суд ООН против Германии из-за того, что та прекратила поддержку Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Как утверждает правительство Никарагуа, Германия оказывает финансовую, политическую и военную помощь Израилю, осознавая, что она будет использована с нарушением международного права. В суде отмечали, что иск был инициирован в связи с предполагаемыми нарушениями ФРГ своих обязательств по Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него. Официальный представитель правительства и МИД ФРГ Вольфганг Бюхнер заявил, что Берлин считает неправомерной подачу иска Никарагуа в суд ООН против Германии из-за якобы способствования геноциду в Газе и отвергает такие обвинения. Тридцатого апреля Международный суд ООН отклонил запрос Никарагуа об указании обеспечительных мер против Германии.
https://ria.ru/20240723/izrail-1961393370.html
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в мире, германия, израиль, никарагуа, олаф шольц, оон
В мире, Германия, Израиль, Никарагуа, Олаф Шольц, ООН
ФРГ не принимала решения прекращать поставки оружия Израилю, заявил Шольц

Шольц: Германия не принимала решения о прекращении поставок оружия Израилю

© AP Photo / Kai PfaffenbachКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© AP Photo / Kai Pfaffenbach
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Германия не принимала решения перестать поставлять оружие Израилю, но принимает решения по каждой конкретной поставке, заявил в среду канцлер ФРГ Олаф Шольц.
«
"Мы поставляли Израилю оружие и не принимали решение больше этого не делать. Но, разумеется, мы принимаем решение по каждому конкретному случаю", - сказал Шольц на ежегодной летней пресс-конференции. Трансляцию мероприятия вёл государственный канал Phoenix.
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Кроме того, канцлер заявил, что пока он возглавляет правительство Германии, его страна не будет бойкотировать товары, произведённые в Израиле.
Никарагуа 1 марта подала иск в Международный суд ООН против Германии из-за того, что та прекратила поддержку Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Как утверждает правительство Никарагуа, Германия оказывает финансовую, политическую и военную помощь Израилю, осознавая, что она будет использована с нарушением международного права. В суде отмечали, что иск был инициирован в связи с предполагаемыми нарушениями ФРГ своих обязательств по Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него. Официальный представитель правительства и МИД ФРГ Вольфганг Бюхнер заявил, что Берлин считает неправомерной подачу иска Никарагуа в суд ООН против Германии из-за якобы способствования геноциду в Газе и отвергает такие обвинения. Тридцатого апреля Международный суд ООН отклонил запрос Никарагуа об указании обеспечительных мер против Германии.
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