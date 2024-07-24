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Тюменцы на однодневный заработок купили УАЗ для бойцов - РИА Новости, 24.07.2024
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Надежные люди
 
20:35 24.07.2024
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Тюменцы на однодневный заработок купили УАЗ для бойцов
Тюменцы на однодневный заработок купили УАЗ для бойцов - РИА Новости, 24.07.2024
Тюменцы на однодневный заработок купили УАЗ для бойцов
Сотрудники администрации города Тюмени и муниципальных учреждений перечислили свой однодневный заработок на покупку автомобиля УАЗ для земляков, которые служат... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T20:35
2024-07-24T20:35
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ТЮМЕНЬ, 24 июл – РИА Новости. Сотрудники администрации города Тюмени и муниципальных учреждений перечислили свой однодневный заработок на покупку автомобиля УАЗ для земляков, которые служат в зоне специальной военной операции, сообщил глава города Максим Афанасьев. "На средства, собранные сотрудниками администрации города Тюмени и муниципальных учреждений, был куплен автомобиль. Машина будет передана нашим защитникам – тюменцам, которые достойно несут боевую вахту, защищая интересы Отечества в рамках специальной военной операции. Благодарю всех, кто перечислил однодневный заработок, за отзывчивость и готовность помочь", – написал Афанасьев в своем Telegram-канале. Ключи от автомобиля на торжественном приеме в честь предстоящего дня города в среду вручили командиру взвода понтонной роты Анатолию Кислицину. По словам военнослужащего, такой автомобиль очень нужен. Он отметил, что бойцы ценят заботу земляков. "Мы регулярно получаем помощь: будь то машины, коптеры, спальные мешки, форма или носки… Мы чувствуем, что Тюмень нас не забывает, дарит уверенность, поднимает дух. Это очень ценно и приятно", – сказал Кислицин. В администрации города отмечают, что 438-летие Тюмень будет праздновать 27 июля на 15 площадках, особенность этого Дня города в том, что на каждой из них желающие смогут поддержать участников специальной военной операции. Например, подключиться к плетению 438 метров маскировочных сетей или перевести по QR-коду посильную сумму на счет акции "100 миллионов для победы".
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тюмень, сво
Надежные люди, Тюмень, СВО

Тюменцы на однодневный заработок купили УАЗ для бойцов

© Фото : Максим Афанасьев/TelegramТюменцы на однодневный заработок купили УАЗ для бойцов в зоне СВО
Тюменцы на однодневный заработок купили УАЗ для бойцов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© Фото : Максим Афанасьев/Telegram
Тюменцы на однодневный заработок купили УАЗ для бойцов в зоне СВО
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 24 июл – РИА Новости. Сотрудники администрации города Тюмени и муниципальных учреждений перечислили свой однодневный заработок на покупку автомобиля УАЗ для земляков, которые служат в зоне специальной военной операции, сообщил глава города Максим Афанасьев.
"На средства, собранные сотрудниками администрации города Тюмени и муниципальных учреждений, был куплен автомобиль. Машина будет передана нашим защитникам – тюменцам, которые достойно несут боевую вахту, защищая интересы Отечества в рамках специальной военной операции. Благодарю всех, кто перечислил однодневный заработок, за отзывчивость и готовность помочь", – написал Афанасьев в своем Telegram-канале.
© Фото : Максим Афанасьев/TelegramТюменцы на однодневный заработок купили УАЗ для бойцов в зоне СВО
Тюменцы на однодневный заработок купили УАЗ для бойцов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© Фото : Максим Афанасьев/Telegram
Тюменцы на однодневный заработок купили УАЗ для бойцов в зоне СВО
Ключи от автомобиля на торжественном приеме в честь предстоящего дня города в среду вручили командиру взвода понтонной роты Анатолию Кислицину. По словам военнослужащего, такой автомобиль очень нужен. Он отметил, что бойцы ценят заботу земляков. "Мы регулярно получаем помощь: будь то машины, коптеры, спальные мешки, форма или носки… Мы чувствуем, что Тюмень нас не забывает, дарит уверенность, поднимает дух. Это очень ценно и приятно", – сказал Кислицин.
В администрации города отмечают, что 438-летие Тюмень будет праздновать 27 июля на 15 площадках, особенность этого Дня города в том, что на каждой из них желающие смогут поддержать участников специальной военной операции. Например, подключиться к плетению 438 метров маскировочных сетей или перевести по QR-коду посильную сумму на счет акции "100 миллионов для победы".
 
Надежные людиТюменьСВО
 
 
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