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Ученые Кабардино-Балкарии отправили гуманитарный груз в зону СВО - РИА Новости, 24.07.2024
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Надежные люди
 
18:36 24.07.2024
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Ученые Кабардино-Балкарии отправили гуманитарный груз в зону СВО
Ученые Кабардино-Балкарии отправили гуманитарный груз в зону СВО - РИА Новости, 24.07.2024
Ученые Кабардино-Балкарии отправили гуманитарный груз в зону СВО
Сотрудники Кабардино-Балкарского научного центра (КБНЦ) РАН отправили партию гуманитарного груза для бойцов в зоне специальной военной операции, сообщила... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T18:36
2024-07-24T18:36
надежные люди
кабардино-балкарская республика (кбр)
сво
гуманитарная помощь
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НАЛЬЧИК, 24 июл – РИА Новости. Сотрудники Кабардино-Балкарского научного центра (КБНЦ) РАН отправили партию гуманитарного груза для бойцов в зоне специальной военной операции, сообщила пресс-служба центра. "На средства, собранные сотрудниками КБНЦ РАН и его подразделений: института сельского хозяйства, института гуманитарных исследований, института прикладной математики и автоматизации, института информатики и проблем регионального управления, сельскохозяйственной опытной станции, а также института экологии горных территорий была снаряжена грузовая машина со сладкой газированной и минеральной водой, сушеным мясом, сигаретами, кофе с молоком, а также средствами гигиены", - говорится в сообщении. Отмечается, что это не первая акция, инициированная Кабардино-Балкарским научным центром РАН. "Ученые Кабардино-Балкарии активно участвуют в поддержке бойцов на передовой, направляют нашим ребятам самые востребованные продукты и материалы", - добавили в пресс-службе. Доставку груза в зону СВО организовала региональная общественная организация "Волонтерское движение в поддержку соотечественников "Ни шагу назад!".
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кабардино-балкарская республика (кбр), сво, гуманитарная помощь
Надежные люди, Кабардино-Балкарская Республика (КБР), СВО, Гуманитарная помощь

Ученые Кабардино-Балкарии отправили гуманитарный груз в зону СВО

© Фото : Кабардино-Балкарский научный центр РАНУченые Кабардино-Балкарии отправили гуманитарный груз в зону СВО
Ученые Кабардино-Балкарии отправили гуманитарный груз в зону СВО - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© Фото : Кабардино-Балкарский научный центр РАН
Ученые Кабардино-Балкарии отправили гуманитарный груз в зону СВО
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НАЛЬЧИК, 24 июл – РИА Новости. Сотрудники Кабардино-Балкарского научного центра (КБНЦ) РАН отправили партию гуманитарного груза для бойцов в зоне специальной военной операции, сообщила пресс-служба центра.
"На средства, собранные сотрудниками КБНЦ РАН и его подразделений: института сельского хозяйства, института гуманитарных исследований, института прикладной математики и автоматизации, института информатики и проблем регионального управления, сельскохозяйственной опытной станции, а также института экологии горных территорий была снаряжена грузовая машина со сладкой газированной и минеральной водой, сушеным мясом, сигаретами, кофе с молоком, а также средствами гигиены", - говорится в сообщении.
© Фото : Кабардино-Балкарский научный центр РАНУченые Кабардино-Балкарии отправили гуманитарный груз в зону СВО
Ученые Кабардино-Балкарии отправили гуманитарный груз в зону СВО - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© Фото : Кабардино-Балкарский научный центр РАН
Ученые Кабардино-Балкарии отправили гуманитарный груз в зону СВО
Отмечается, что это не первая акция, инициированная Кабардино-Балкарским научным центром РАН. "Ученые Кабардино-Балкарии активно участвуют в поддержке бойцов на передовой, направляют нашим ребятам самые востребованные продукты и материалы", - добавили в пресс-службе.
Доставку груза в зону СВО организовала региональная общественная организация "Волонтерское движение в поддержку соотечественников "Ни шагу назад!".
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Надежные людиКабардино-Балкарская Республика (КБР)СВОГуманитарная помощь
 
 
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