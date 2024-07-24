https://ria.ru/20240724/pomosch-1961789154.html

Ученые Кабардино-Балкарии отправили гуманитарный груз в зону СВО

Ученые Кабардино-Балкарии отправили гуманитарный груз в зону СВО - РИА Новости, 24.07.2024

Ученые Кабардино-Балкарии отправили гуманитарный груз в зону СВО

Сотрудники Кабардино-Балкарского научного центра (КБНЦ) РАН отправили партию гуманитарного груза для бойцов в зоне специальной военной операции, сообщила... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T18:36

2024-07-24T18:36

2024-07-24T18:36

надежные люди

кабардино-балкарская республика (кбр)

сво

гуманитарная помощь

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НАЛЬЧИК, 24 июл – РИА Новости. Сотрудники Кабардино-Балкарского научного центра (КБНЦ) РАН отправили партию гуманитарного груза для бойцов в зоне специальной военной операции, сообщила пресс-служба центра. "На средства, собранные сотрудниками КБНЦ РАН и его подразделений: института сельского хозяйства, института гуманитарных исследований, института прикладной математики и автоматизации, института информатики и проблем регионального управления, сельскохозяйственной опытной станции, а также института экологии горных территорий была снаряжена грузовая машина со сладкой газированной и минеральной водой, сушеным мясом, сигаретами, кофе с молоком, а также средствами гигиены", - говорится в сообщении. Отмечается, что это не первая акция, инициированная Кабардино-Балкарским научным центром РАН. "Ученые Кабардино-Балкарии активно участвуют в поддержке бойцов на передовой, направляют нашим ребятам самые востребованные продукты и материалы", - добавили в пресс-службе. Доставку груза в зону СВО организовала региональная общественная организация "Волонтерское движение в поддержку соотечественников "Ни шагу назад!".

https://ria.ru/20240723/oborudovanie-1961562088.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

кабардино-балкарская республика (кбр), сво, гуманитарная помощь