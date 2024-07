https://ria.ru/20240724/politsiya-1961839422.html

Глава ANSWER обвинил полицию в необоснованной атаке на протестующих в США

Глава ANSWER обвинил полицию в необоснованной атаке на протестующих в США - РИА Новости, 24.07.2024

Глава ANSWER обвинил полицию в необоснованной атаке на протестующих в США

Глава американского отделения антивоенной коалиции ANSWER Брайан Беккер в комментарии агентству Sputnik обвинил полицию Вашингтоне в необоснованной атаке на... РИА Новости, 24.07.2024

ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. Глава американского отделения антивоенной коалиции ANSWER Брайан Беккер в комментарии агентству Sputnik обвинил полицию Вашингтоне в необоснованной атаке на участников протеста против выступления в конгрессе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Ранее в среду корреспондент РИА Новости передал, что полиция в Вашингтоне применила перцовый газ против части участников протестов у Капитолия. Всего на протестах ожидалось порядка 50 тысяч участников, в связи с чем в помощь местной полиции из Нью-Йорка прибыли около 200 их коллег. "Это было неспровоцированной атакой полиции, совершенно неспровоцированной. Ранее они сказали, что будут использовать слезоточивый газ только в том случае, если протестующие попытаются пробиться через заграждения. Но мы стояли в рамках их линий", - Беккер заявил после того, как сам попал под перцовый газ. Он отметил, что в определенный момент местная полиция перестала использовать силу против их постоянных протестов, однако теперь она возобновила эти действия, несмотря на то, что протестующие заранее подали документы на проведение митинга. ANSWER - международная антивоенная коалиция со штаб-квартирой в США, ее название расшифровывается как "действуйте сейчас, чтобы остановить войну и покончить с расизмом" (Act Now to Stop War and End Racism - ANSWER). В то же время Нетаньяху в своем обращении к конгрессу обрушился с критикой на протестующих в Вашингтоне и по всей Америке, назвав их "идиотами".

