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Глава ANSWER обвинил полицию в необоснованной атаке на протестующих в США - РИА Новости, 24.07.2024
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23:52 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/politsiya-1961839422.html
Глава ANSWER обвинил полицию в необоснованной атаке на протестующих в США
Глава ANSWER обвинил полицию в необоснованной атаке на протестующих в США - РИА Новости, 24.07.2024
Глава ANSWER обвинил полицию в необоснованной атаке на протестующих в США
Глава американского отделения антивоенной коалиции ANSWER Брайан Беккер в комментарии агентству Sputnik обвинил полицию Вашингтоне в необоснованной атаке на... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T23:52
2024-07-24T23:52
в мире
израиль
нью-йорк (город)
биньямин нетаньяху
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ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. Глава американского отделения антивоенной коалиции ANSWER Брайан Беккер в комментарии агентству Sputnik обвинил полицию Вашингтоне в необоснованной атаке на участников протеста против выступления в конгрессе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Ранее в среду корреспондент РИА Новости передал, что полиция в Вашингтоне применила перцовый газ против части участников протестов у Капитолия. Всего на протестах ожидалось порядка 50 тысяч участников, в связи с чем в помощь местной полиции из Нью-Йорка прибыли около 200 их коллег. "Это было неспровоцированной атакой полиции, совершенно неспровоцированной. Ранее они сказали, что будут использовать слезоточивый газ только в том случае, если протестующие попытаются пробиться через заграждения. Но мы стояли в рамках их линий", - Беккер заявил после того, как сам попал под перцовый газ. Он отметил, что в определенный момент местная полиция перестала использовать силу против их постоянных протестов, однако теперь она возобновила эти действия, несмотря на то, что протестующие заранее подали документы на проведение митинга. ANSWER - международная антивоенная коалиция со штаб-квартирой в США, ее название расшифровывается как "действуйте сейчас, чтобы остановить войну и покончить с расизмом" (Act Now to Stop War and End Racism - ANSWER). В то же время Нетаньяху в своем обращении к конгрессу обрушился с критикой на протестующих в Вашингтоне и по всей Америке, назвав их "идиотами".
https://ria.ru/20240724/zaderzhaniya-1961839242.html
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в мире, израиль, нью-йорк (город), биньямин нетаньяху, сша
В мире, Израиль, Нью-Йорк (город), Биньямин Нетаньяху, США
Глава ANSWER обвинил полицию в необоснованной атаке на протестующих в США

Глава ANSWER Беккер заявил о неспровоцированной атаке полиции на протестующих

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудники полиции в Вашингтоне
Сотрудники полиции в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудники полиции в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. Глава американского отделения антивоенной коалиции ANSWER Брайан Беккер в комментарии агентству Sputnik обвинил полицию Вашингтоне в необоснованной атаке на участников протеста против выступления в конгрессе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
Ранее в среду корреспондент РИА Новости передал, что полиция в Вашингтоне применила перцовый газ против части участников протестов у Капитолия. Всего на протестах ожидалось порядка 50 тысяч участников, в связи с чем в помощь местной полиции из Нью-Йорка прибыли около 200 их коллег.
Сотрудники полиции в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
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Вчера, 23:45
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"Это было неспровоцированной атакой полиции, совершенно неспровоцированной. Ранее они сказали, что будут использовать слезоточивый газ только в том случае, если протестующие попытаются пробиться через заграждения. Но мы стояли в рамках их линий", - Беккер заявил после того, как сам попал под перцовый газ.
Он отметил, что в определенный момент местная полиция перестала использовать силу против их постоянных протестов, однако теперь она возобновила эти действия, несмотря на то, что протестующие заранее подали документы на проведение митинга.
ANSWER - международная антивоенная коалиция со штаб-квартирой в США, ее название расшифровывается как "действуйте сейчас, чтобы остановить войну и покончить с расизмом" (Act Now to Stop War and End Racism - ANSWER).
В то же время Нетаньяху в своем обращении к конгрессу обрушился с критикой на протестующих в Вашингтоне и по всей Америке, назвав их "идиотами".
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В миреИзраильНью-Йорк (город)Биньямин НетаньяхуСША
 
 
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