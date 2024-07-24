Глава ANSWER обвинил полицию в необоснованной атаке на протестующих в США
Глава ANSWER Беккер заявил о неспровоцированной атаке полиции на протестующих
Сотрудники полиции в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. Глава американского отделения антивоенной коалиции ANSWER Брайан Беккер в комментарии агентству Sputnik обвинил полицию Вашингтоне в необоснованной атаке на участников протеста против выступления в конгрессе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
Ранее в среду корреспондент РИА Новости передал, что полиция в Вашингтоне применила перцовый газ против части участников протестов у Капитолия. Всего на протестах ожидалось порядка 50 тысяч участников, в связи с чем в помощь местной полиции из Нью-Йорка прибыли около 200 их коллег.
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"Это было неспровоцированной атакой полиции, совершенно неспровоцированной. Ранее они сказали, что будут использовать слезоточивый газ только в том случае, если протестующие попытаются пробиться через заграждения. Но мы стояли в рамках их линий", - Беккер заявил после того, как сам попал под перцовый газ.
Он отметил, что в определенный момент местная полиция перестала использовать силу против их постоянных протестов, однако теперь она возобновила эти действия, несмотря на то, что протестующие заранее подали документы на проведение митинга.
ANSWER - международная антивоенная коалиция со штаб-квартирой в США, ее название расшифровывается как "действуйте сейчас, чтобы остановить войну и покончить с расизмом" (Act Now to Stop War and End Racism - ANSWER).
В то же время Нетаньяху в своем обращении к конгрессу обрушился с критикой на протестующих в Вашингтоне и по всей Америке, назвав их "идиотами".