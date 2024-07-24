https://ria.ru/20240724/politsiya-1961823074.html

Полиция применила перцовый газ против участников демонстрации в Вашингтоне

Полиция применила перцовый газ против участников демонстрации в Вашингтоне - РИА Новости, 24.07.2024

Полиция применила перцовый газ против участников демонстрации в Вашингтоне

Полиция применила перцовый газ против участников акции протеста у здания Конгресса США, где вскоре должен выступить премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху,... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T21:11

2024-07-24T21:11

2024-07-24T21:56

в мире

вашингтон (штат)

израиль

биньямин нетаньяху

конгресс сша

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ВАШИНГТОН, 24 июл — РИА Новости. Полиция применила перцовый газ против участников акции протеста у здания Конгресса США, где вскоре должен выступить премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Незадолго до начала силовики попытались оттеснить толпу митингующих подальше от этого места. Тем не менее некоторые демонстранты отказалась подчиниться требованию полиции. В ответ стражи порядка применили перцовые баллончики. Сейчас на месте находятся десятки силовиков.Как сообщили РИА Новости ранее в среду в местной полиции, в день выступления Нетаньяху в Вашингтоне ожидают порядка 50 тысяч протестующих. Люди начали собираться на примыкающей к Капитолию Пенсильвания-авеню. Манифестанты держат в руках палестинские флаги и плакаты с призывами к перемирию в Газе и остановке военной помощи США Израилю. О намерении провести эту акцию ранее сообщали еврейские организации.В понедельник Нетаньяху перед вылетом в США заявил, что лично поблагодарит действующего президента Джо Байдена за поддержку Израиля и скажет в конгрессе о том, что Тель-Авив остается важнейшим союзником Вашингтона на Ближнем Востоке независимо от результатов грядущих выборов. Планируется, что в четверг премьер встретится с действующим американским лидером, затем — отдельно с вице-президентом Камалой Харрис, а в пятницу проведет переговоры с кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом.

https://ria.ru/20240724/ssha-1961607223.html

https://ria.ru/20240723/vstrecha-1961574133.html

вашингтон (штат)

израиль

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в мире, вашингтон (штат), израиль, биньямин нетаньяху, конгресс сша