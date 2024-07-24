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Покушавшийся на Трампа стрелял восемь раз, заявил глава ФБР - РИА Новости, 24.07.2024
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20:13 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/pokushenie-1961812608.html
Покушавшийся на Трампа стрелял восемь раз, заявил глава ФБР
Покушавшийся на Трампа стрелял восемь раз, заявил глава ФБР - РИА Новости, 24.07.2024
Покушавшийся на Трампа стрелял восемь раз, заявил глава ФБР
Покушавшийся на кандидата в президенты США Дональда Трампа стрелял восемь раз, сообщил глава ФБР Кристофер Рэй. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T20:13
2024-07-24T20:13
в мире
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пенсильвания
дональд трамп
кристофер рэй
фбр
покушение на дональда трампа
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ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. Покушавшийся на кандидата в президенты США Дональда Трампа стрелял восемь раз, сообщил глава ФБР Кристофер Рэй. "Мы изъяли восемь гильз с крыши", - сказал Рэй на слушаниях в конгрессе. Он пообещал, что Бюро будет работать "без устали", пока не выяснит причины случившегося, "не оставив камня на камне" в ходе расследования. Ранее сообщалось, что агенты Секретной службы США, охранявшие Трампа в день покушения, заметили стрелявшего в политика еще до инцидента и сфотографировали его, но потеряли из вида, об этом свидетельствует запись с нагрудной камеры одного из сотрудников. На предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании 13 июля произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Как сообщала газета New York Post, он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США 17 июля заявило, что проведет расследование работы секретной службы по обеспечению охраны Трампа во время его предвыборного митинга. ФБР расследует инцидент как попытку покушения и возможный внутренний терроризм. По информации бюро, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс. Глава Секретной службы Кимберли Читл 23 июля подала в отставку.
https://ria.ru/20240714/strelba-1959528714.html
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в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, кристофер рэй, фбр, покушение на дональда трампа
В мире, США, Пенсильвания, Дональд Трамп, Кристофер Рэй, ФБР, Покушение на Дональда Трампа
Покушавшийся на Трампа стрелял восемь раз, заявил глава ФБР

Глава ФБР Рэй: покушавшийся на Трампа сделал восемь выстрелов

© AP Photo / Evan VucciСотрудники Секретной службы США уводят Дональда Трампа после стрельбы на предвыборном митинге в Батлере
Сотрудники Секретной службы США уводят Дональда Трампа после стрельбы на предвыборном митинге в Батлере - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Сотрудники Секретной службы США уводят Дональда Трампа после стрельбы на предвыборном митинге в Батлере
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ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. Покушавшийся на кандидата в президенты США Дональда Трампа стрелял восемь раз, сообщил глава ФБР Кристофер Рэй.
"Мы изъяли восемь гильз с крыши", - сказал Рэй на слушаниях в конгрессе.
Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
ФБР подтвердило личность подозреваемого в покушении на Трампа
14 июля, 09:05
Он пообещал, что Бюро будет работать "без устали", пока не выяснит причины случившегося, "не оставив камня на камне" в ходе расследования.
Ранее сообщалось, что агенты Секретной службы США, охранявшие Трампа в день покушения, заметили стрелявшего в политика еще до инцидента и сфотографировали его, но потеряли из вида, об этом свидетельствует запись с нагрудной камеры одного из сотрудников.
На предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании 13 июля произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Как сообщала газета New York Post, он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.
Министерство внутренней безопасности (МВБ) США 17 июля заявило, что проведет расследование работы секретной службы по обеспечению охраны Трампа во время его предвыборного митинга. ФБР расследует инцидент как попытку покушения и возможный внутренний терроризм. По информации бюро, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс.
Глава Секретной службы Кимберли Читл 23 июля подала в отставку.
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
Трамп удивился, что стрелявшему в него не помешали попасть на крышу
21 июля, 06:29
 
В миреСШАПенсильванияДональд ТрампКристофер РэйФБРПокушение на Дональда Трампа
 
 
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