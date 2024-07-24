https://ria.ru/20240724/pokushenie-1961812608.html

Покушавшийся на Трампа стрелял восемь раз, заявил глава ФБР

Покушавшийся на Трампа стрелял восемь раз, заявил глава ФБР - РИА Новости, 24.07.2024

Покушавшийся на Трампа стрелял восемь раз, заявил глава ФБР

Покушавшийся на кандидата в президенты США Дональда Трампа стрелял восемь раз, сообщил глава ФБР Кристофер Рэй. РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T20:13

2024-07-24T20:13

2024-07-24T20:13

в мире

сша

пенсильвания

дональд трамп

кристофер рэй

фбр

покушение на дональда трампа

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ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. Покушавшийся на кандидата в президенты США Дональда Трампа стрелял восемь раз, сообщил глава ФБР Кристофер Рэй. "Мы изъяли восемь гильз с крыши", - сказал Рэй на слушаниях в конгрессе. Он пообещал, что Бюро будет работать "без устали", пока не выяснит причины случившегося, "не оставив камня на камне" в ходе расследования. Ранее сообщалось, что агенты Секретной службы США, охранявшие Трампа в день покушения, заметили стрелявшего в политика еще до инцидента и сфотографировали его, но потеряли из вида, об этом свидетельствует запись с нагрудной камеры одного из сотрудников. На предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании 13 июля произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Как сообщала газета New York Post, он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США 17 июля заявило, что проведет расследование работы секретной службы по обеспечению охраны Трампа во время его предвыборного митинга. ФБР расследует инцидент как попытку покушения и возможный внутренний терроризм. По информации бюро, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс. Глава Секретной службы Кимберли Читл 23 июля подала в отставку.

https://ria.ru/20240714/strelba-1959528714.html

https://ria.ru/20240721/tramp-1960995848.html

сша

пенсильвания

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, кристофер рэй, фбр, покушение на дональда трампа