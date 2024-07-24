https://ria.ru/20240724/pogoda-1961616878.html

Москвичам рассказали о погоде в среду

Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 24.07.2024

Москвичам рассказали о погоде в среду

Облачная с прояснениями погода и до плюс 27 градусов ожидаются в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T08:27

2024-07-24T08:27

2024-07-24T08:27

москва

московская область (подмосковье)

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Облачная с прояснениями погода и до плюс 27 градусов ожидаются в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Разброс минимальных температур за ночь составил от плюс семи в Черустях, до плюс 17 градусов на Балчуге. Стоит ясная и штилевая погода. Видимость 20 километров. Влажность 92%. Атмосферное давление ровно 748 миллиметров ртутного столба. В течение дня Москва будет находиться на стыке тыла циклона и антициклона. Поэтому ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, а освежающий северный ветер не позволит воздуху слишком перегреваться", – сказал он. Синоптик добавил, что после полудня в городе ожидается плюс 24 – плюс 27 градусов, в Подмосковье - 23-28 градусов тепла, что укладывается в климатические рамки. Показания барометров немного понизятся и составят 745 миллиметров ртутного столба. До полудня ожидаются слабые магнитные бури.

https://ria.ru/20240628/zhara-1956149569.html

москва

московская область (подмосковье)

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Варвара Скокшина

москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец, погода