https://ria.ru/20240724/pogibshie-1961726441.html

В этом году от ударов украинских дронов по России погибли более ста человек

В этом году от ударов украинских дронов по России погибли более ста человек - РИА Новости, 24.07.2024

В этом году от ударов украинских дронов по России погибли более ста человек

Удары украинскими БПЛА по российской территории с начала 2024 года привели к гибели 107 мирных жителей, пострадали более 600 человек, заявил посол по особым... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T15:00

2024-07-24T15:00

2024-07-24T15:00

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в мире

россия

белгородская область

донецкая народная республика

родион мирошник

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Удары украинскими БПЛА по российской территории с начала 2024 года привели к гибели 107 мирных жителей, пострадали более 600 человек, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "С начала 2024 года от ударов украинских БПЛА пострадали более 600 мирных жителей (623), погибли более ста (107). С начала только этого месяца на счету украинских нацистов-дроноводов уже 137 жертв среди мирного населения, из них девять человек погибли. Пострадавших детей - только за июль от бомбардировок с БПЛА - 16, двое детей погибло", - написал Мирошник в своем Telegram-канале. Посол подчеркнул, что наибольшее число пострадавших и погибших мирных жителей от использования БПЛА в Белгородской области. Там, по его данным, пострадали 60 человек, пять погибли. "В ДНР 33 гражданских пострадали от действий ВСУ дронами, в том числе двое погибших. В Курской области от аналогичных преступлений Киева пострадали 17 и погиб один мирный житель", - добавил Мирошник. "По всем приведенным фактам ведутся расследования правоохранительными органами, а нашей службой будет подготовлен отдельный доклад, который мы представим на международных площадках, где представлена Россия в виде официальных делегаций. Весь мир должен знать о бесчеловечной "охоте за мирными жителями", организованной украинскими нацистами и благословленной киевским режимом во главе с Зеленским", - заключил посол.

https://ria.ru/20240722/pushilin-1961166966.html

https://ria.ru/20240724/forbes-1961670259.html

россия

белгородская область

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, белгородская область, донецкая народная республика, родион мирошник, вооруженные силы украины