В этом году от ударов украинских дронов по России погибли более ста человек
Мирошник: в 2024 году от ударов дронов ВСУ по территории РФ погибли 107 человек
© AP Photo / Bram JanssenУкраинский военный запускает беспилотник
© AP Photo / Bram Janssen
Украинский военный запускает беспилотник. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Удары украинскими БПЛА по российской территории с начала 2024 года привели к гибели 107 мирных жителей, пострадали более 600 человек, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
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"С начала 2024 года от ударов украинских БПЛА пострадали более 600 мирных жителей (623), погибли более ста (107). С начала только этого месяца на счету украинских нацистов-дроноводов уже 137 жертв среди мирного населения, из них девять человек погибли. Пострадавших детей - только за июль от бомбардировок с БПЛА - 16, двое детей погибло", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.
Посол подчеркнул, что наибольшее число пострадавших и погибших мирных жителей от использования БПЛА в Белгородской области. Там, по его данным, пострадали 60 человек, пять погибли.
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"В ДНР 33 гражданских пострадали от действий ВСУ дронами, в том числе двое погибших. В Курской области от аналогичных преступлений Киева пострадали 17 и погиб один мирный житель", - добавил Мирошник.
"По всем приведенным фактам ведутся расследования правоохранительными органами, а нашей службой будет подготовлен отдельный доклад, который мы представим на международных площадках, где представлена Россия в виде официальных делегаций. Весь мир должен знать о бесчеловечной "охоте за мирными жителями", организованной украинскими нацистами и благословленной киевским режимом во главе с Зеленским", - заключил посол.