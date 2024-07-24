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В этом году от ударов украинских дронов по России погибли более ста человек - РИА Новости, 24.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:00 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/pogibshie-1961726441.html
В этом году от ударов украинских дронов по России погибли более ста человек
В этом году от ударов украинских дронов по России погибли более ста человек - РИА Новости, 24.07.2024
В этом году от ударов украинских дронов по России погибли более ста человек
Удары украинскими БПЛА по российской территории с начала 2024 года привели к гибели 107 мирных жителей, пострадали более 600 человек, заявил посол по особым... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T15:00
2024-07-24T15:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
белгородская область
донецкая народная республика
родион мирошник
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Удары украинскими БПЛА по российской территории с начала 2024 года привели к гибели 107 мирных жителей, пострадали более 600 человек, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "С начала 2024 года от ударов украинских БПЛА пострадали более 600 мирных жителей (623), погибли более ста (107). С начала только этого месяца на счету украинских нацистов-дроноводов уже 137 жертв среди мирного населения, из них девять человек погибли. Пострадавших детей - только за июль от бомбардировок с БПЛА - 16, двое детей погибло", - написал Мирошник в своем Telegram-канале. Посол подчеркнул, что наибольшее число пострадавших и погибших мирных жителей от использования БПЛА в Белгородской области. Там, по его данным, пострадали 60 человек, пять погибли. "В ДНР 33 гражданских пострадали от действий ВСУ дронами, в том числе двое погибших. В Курской области от аналогичных преступлений Киева пострадали 17 и погиб один мирный житель", - добавил Мирошник. "По всем приведенным фактам ведутся расследования правоохранительными органами, а нашей службой будет подготовлен отдельный доклад, который мы представим на международных площадках, где представлена Россия в виде официальных делегаций. Весь мир должен знать о бесчеловечной "охоте за мирными жителями", организованной украинскими нацистами и благословленной киевским режимом во главе с Зеленским", - заключил посол.
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в мире, россия, белгородская область, донецкая народная республика, родион мирошник, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Белгородская область, Донецкая Народная Республика, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины
В этом году от ударов украинских дронов по России погибли более ста человек

Мирошник: в 2024 году от ударов дронов ВСУ по территории РФ погибли 107 человек

© AP Photo / Bram JanssenУкраинский военный запускает беспилотник
Украинский военный запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© AP Photo / Bram Janssen
Украинский военный запускает беспилотник. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Удары украинскими БПЛА по российской территории с начала 2024 года привели к гибели 107 мирных жителей, пострадали более 600 человек, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
«
"С начала 2024 года от ударов украинских БПЛА пострадали более 600 мирных жителей (623), погибли более ста (107). С начала только этого месяца на счету украинских нацистов-дроноводов уже 137 жертв среди мирного населения, из них девять человек погибли. Пострадавших детей - только за июль от бомбардировок с БПЛА - 16, двое детей погибло", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.
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Посол подчеркнул, что наибольшее число пострадавших и погибших мирных жителей от использования БПЛА в Белгородской области. Там, по его данным, пострадали 60 человек, пять погибли.
«
ДНР 33 гражданских пострадали от действий ВСУ дронами, в том числе двое погибших. В Курской области от аналогичных преступлений Киева пострадали 17 и погиб один мирный житель", - добавил Мирошник.
"По всем приведенным фактам ведутся расследования правоохранительными органами, а нашей службой будет подготовлен отдельный доклад, который мы представим на международных площадках, где представлена Россия в виде официальных делегаций. Весь мир должен знать о бесчеловечной "охоте за мирными жителями", организованной украинскими нацистами и благословленной киевским режимом во главе с Зеленским", - заключил посол.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияБелгородская областьДонецкая Народная РеспубликаРодион МирошникВооруженные силы Украины
 
 
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