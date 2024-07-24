https://ria.ru/20240724/podozrevaemyy-1961837241.html

Брат подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве рассказал о нем

Брат подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве рассказал о нем - РИА Новости, 24.07.2024

Брат подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве рассказал о нем

Брат задержанного в Турции мужчины, которого подозревают в подрыве авто в Москве, рассказал РИА Новости, что в последнее время не общался с ним. РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T23:26

2024-07-24T23:26

2024-07-24T23:26

происшествия

москва

россия

турция

следственный комитет россии (ск рф)

подрыв автомобиля с людьми на севере москвы

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Брат задержанного в Турции мужчины, которого подозревают в подрыве авто в Москве, рассказал РИА Новости, что в последнее время не общался с ним. "Честно сказать, мы плохо общались, у меня семья, дети, не до этого, мы с ним как бы редко (общались - ред.)", - сообщил РИА Новости брат подозреваемого. В среду утром два человека пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД РФ, "произошла детонация неустановленного предмета, который был установлен в автомобиле". Дело передано в первое управление по расследованию особо важных дел столичного главка СК. Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил позднее о задержании в Бодруме фигуранта дела о подрыве автомобиля в Москве. Позже Замоскворецкий суд сообщил, что фигуранту дела о подрыве автомобиля в Москве Евгению Серебрякову, заочно арестованному сегодня, также заочно предъявлено обвинение.

https://ria.ru/20240724/podozrevaemyy-1961826212.html

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Задержание подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве. Кадры МВД Турции Подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве задержан в турецком Бодруме, сообщило МВД Турции и опубликовало видео. По данным турецкого министерства, задержанного зовут Евгений Серебряков, он гражданин России. 2024-07-24T23:26 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, москва, россия, турция, следственный комитет россии (ск рф), подрыв автомобиля с людьми на севере москвы