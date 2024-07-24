https://ria.ru/20240724/podozrevaemyy-1961837241.html
Брат подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве рассказал о нем
Брат подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве рассказал о нем - РИА Новости, 24.07.2024
Брат подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве рассказал о нем
Брат задержанного в Турции мужчины, которого подозревают в подрыве авто в Москве, рассказал РИА Новости, что в последнее время не общался с ним. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T23:26
2024-07-24T23:26
2024-07-24T23:26
происшествия
москва
россия
турция
следственный комитет россии (ск рф)
подрыв автомобиля с людьми на севере москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961792649_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_77923a32bda54ed3921175e70c6c89b7.jpg
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Брат задержанного в Турции мужчины, которого подозревают в подрыве авто в Москве, рассказал РИА Новости, что в последнее время не общался с ним. "Честно сказать, мы плохо общались, у меня семья, дети, не до этого, мы с ним как бы редко (общались - ред.)", - сообщил РИА Новости брат подозреваемого. В среду утром два человека пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД РФ, "произошла детонация неустановленного предмета, который был установлен в автомобиле". Дело передано в первое управление по расследованию особо важных дел столичного главка СК. Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил позднее о задержании в Бодруме фигуранта дела о подрыве автомобиля в Москве. Позже Замоскворецкий суд сообщил, что фигуранту дела о подрыве автомобиля в Москве Евгению Серебрякову, заочно арестованному сегодня, также заочно предъявлено обвинение.
https://ria.ru/20240724/podozrevaemyy-1961826212.html
москва
россия
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961792649_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_a78dbf531e7057d9697f049ec54d39a3.jpg
Задержание подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве. Кадры МВД Турции
Подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве задержан в турецком Бодруме, сообщило МВД Турции и опубликовало видео.
По данным турецкого министерства, задержанного зовут Евгений Серебряков, он гражданин России.
2024-07-24T23:26
true
PT0M10S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, турция, следственный комитет россии (ск рф), подрыв автомобиля с людьми на севере москвы
Происшествия, Москва, Россия, Турция, Следственный комитет России (СК РФ), Подрыв автомобиля с людьми на севере Москвы
Брат подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве рассказал о нем
Брат подозреваемого в подрыве машины в Москве рассказал, что плохо общался с ним