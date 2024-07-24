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Брат подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве рассказал о нем - РИА Новости, 24.07.2024
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23:26 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/podozrevaemyy-1961837241.html
Брат подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве рассказал о нем
Брат подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве рассказал о нем - РИА Новости, 24.07.2024
Брат подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве рассказал о нем
Брат задержанного в Турции мужчины, которого подозревают в подрыве авто в Москве, рассказал РИА Новости, что в последнее время не общался с ним. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T23:26
2024-07-24T23:26
происшествия
москва
россия
турция
следственный комитет россии (ск рф)
подрыв автомобиля с людьми на севере москвы
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Брат задержанного в Турции мужчины, которого подозревают в подрыве авто в Москве, рассказал РИА Новости, что в последнее время не общался с ним. "Честно сказать, мы плохо общались, у меня семья, дети, не до этого, мы с ним как бы редко (общались - ред.)", - сообщил РИА Новости брат подозреваемого. В среду утром два человека пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД РФ, "произошла детонация неустановленного предмета, который был установлен в автомобиле". Дело передано в первое управление по расследованию особо важных дел столичного главка СК. Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил позднее о задержании в Бодруме фигуранта дела о подрыве автомобиля в Москве. Позже Замоскворецкий суд сообщил, что фигуранту дела о подрыве автомобиля в Москве Евгению Серебрякову, заочно арестованному сегодня, также заочно предъявлено обвинение.
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москва
россия
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Задержание подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве. Кадры МВД Турции
Подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве задержан в турецком Бодруме, сообщило МВД Турции и опубликовало видео. По данным турецкого министерства, задержанного зовут Евгений Серебряков, он гражданин России.
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происшествия, москва, россия, турция, следственный комитет россии (ск рф), подрыв автомобиля с людьми на севере москвы
Происшествия, Москва, Россия, Турция, Следственный комитет России (СК РФ), Подрыв автомобиля с людьми на севере Москвы
Брат подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве рассказал о нем

Брат подозреваемого в подрыве машины в Москве рассказал, что плохо общался с ним

© Фото : МВД ТурцииЗадержание подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве
Задержание подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© Фото : МВД Турции
Задержание подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Брат задержанного в Турции мужчины, которого подозревают в подрыве авто в Москве, рассказал РИА Новости, что в последнее время не общался с ним.
«
"Честно сказать, мы плохо общались, у меня семья, дети, не до этого, мы с ним как бы редко (общались - ред.)", - сообщил РИА Новости брат подозреваемого.
В среду утром два человека пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД РФ, "произошла детонация неустановленного предмета, который был установлен в автомобиле". Дело передано в первое управление по расследованию особо важных дел столичного главка СК.
Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил позднее о задержании в Бодруме фигуранта дела о подрыве автомобиля в Москве. Позже Замоскворецкий суд сообщил, что фигуранту дела о подрыве автомобиля в Москве Евгению Серебрякову, заочно арестованному сегодня, также заочно предъявлено обвинение.
Задержание подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
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Вчера, 21:47
 
ПроисшествияМоскваРоссияТурцияСледственный комитет России (СК РФ)Подрыв автомобиля с людьми на севере Москвы
 
 
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