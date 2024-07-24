https://ria.ru/20240724/podozrevaemyy-1961834199.html

СМИ: подозреваемого в подрыве авто в Москве готовят к возможной экстрадиции

СМИ: подозреваемого в подрыве авто в Москве готовят к возможной экстрадиции - РИА Новости, 24.07.2024

СМИ: подозреваемого в подрыве авто в Москве готовят к возможной экстрадиции

Задержанного в турецком Бодруме фигуранта дела о подрыве автомобиля в Москве Евгения Серебрякова готовят к возможной экстрадиции, сообщило местное агентство... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T22:55

2024-07-24T22:55

2024-07-24T23:38

москва

происшествия

бодрум

россия

следственный комитет россии (ск рф)

подрыв автомобиля с людьми на севере москвы

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СТАМБУЛ, 24 июл — РИА Новости. Задержанного в турецком Бодруме фигуранта дела о подрыве автомобиля в Москве Евгения Серебрякова готовят к возможной экстрадиции, сообщило местное агентство IHA.По данным СМИ, вместе с подозреваемым задержали еще одного человека, его имя не уточняется."Двое задержанных были доставлены вечером в государственную больницу Бодрума под усиленной охраной. После прохождения медконтроля Серебрякова и второго задержанного отправили в город Мугла для передачи соответствующим органам", — говорится в сообщении.Иномарка взорвалась сегодня утром во дворе на Синявинской улице. По данным МВД, сдетонировал предмет, "который был установлен в автомобиле". Ранения получили два человека — муж и жена. В качестве одной из версий произошедшего рассматривается покушение, связанное с профессиональной деятельностью потерпевшего, сообщал источник РИА Новости в силовых структурах.Специалисты обследовали взорванную машину, при помощи специального робота извлекли осколки. Также они собрали фрагменты с прилегающей территории и изучили припаркованные рядом автомобили. Возбуждено уголовное дело, его расследует 1-е управление по особо важным делам столичного главка СК (о преступлениях против личности и общественной безопасности).Как сообщил в среду директор ФСБ Александр Бортников, подозреваемый после совершения преступления сбежал в Турцию. Позднее министр внутренних дел республики Али Ерликая сообщил о задержании фигуранта этого дела в Бодруме.

https://ria.ru/20240724/podozrevaemyy-1961826212.html

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Задержание подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве. Кадры МВД Турции Подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве задержан в турецком Бодруме, сообщило МВД Турции и опубликовало видео. По данным турецкого министерства, задержанного зовут Евгений Серебряков, он гражданин России. 2024-07-24T22:55 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, происшествия, бодрум, россия, следственный комитет россии (ск рф), подрыв автомобиля с людьми на севере москвы