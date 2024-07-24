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Стало известно, где учился подозреваемый в подрыве машины в Москве

Стало известно, где учился подозреваемый в подрыве машины в Москве - РИА Новости, 24.07.2024

Стало известно, где учился подозреваемый в подрыве машины в Москве

Подорвавший машину в Москве поступил в Высшую школу экономики после окончания школы в 2012 году, сообщил РИА Новости родственник подозреваемого. РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T21:47

2024-07-24T21:47

2024-07-24T21:47

происшествия

москва

урюпинск

волгоградская область

следственный комитет россии (ск рф)

подрыв автомобиля с людьми на севере москвы

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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Подорвавший машину в Москве поступил в Высшую школу экономики после окончания школы в 2012 году, сообщил РИА Новости родственник подозреваемого. Ранее Замоскворецкий суд сообщал, что фигуранту дела о подрыве автомобиля в Москве Евгению Серебрякову, заочно арестованному сегодня по делу о подрыве автомобиля в Москве, заочно предъявлено обвинение. "Учился в Школе экономики, закончил школу, поступил на бюджет", - сообщил РИА Новости его родственник. По его словам, Серебряков окончил школу в 2012 году в городе Урюпинск Волгоградской области. В среду утром два человека пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД РФ, "произошла детонация неустановленного предмета, который был установлен в автомобиле". Дело передано в первое управление по расследованию особо важных дел столичного главка СК. Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил в среду о задержании в Бодруме фигуранта дела о подрыве автомобиля в Москве.

https://ria.ru/20240724/serebrjakov-1961825700.html

москва

урюпинск

волгоградская область

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Задержание подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве. Кадры МВД Турции Подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве задержан в турецком Бодруме, сообщило МВД Турции и опубликовало видео. По данным турецкого министерства, задержанного зовут Евгений Серебряков, он гражданин России. 2024-07-24T21:47 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, урюпинск, волгоградская область, следственный комитет россии (ск рф), подрыв автомобиля с людьми на севере москвы