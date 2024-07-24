https://ria.ru/20240724/podozrevaemyy-1961826212.html
Стало известно, где учился подозреваемый в подрыве машины в Москве
Стало известно, где учился подозреваемый в подрыве машины в Москве - РИА Новости, 24.07.2024
Стало известно, где учился подозреваемый в подрыве машины в Москве
Подорвавший машину в Москве поступил в Высшую школу экономики после окончания школы в 2012 году, сообщил РИА Новости родственник подозреваемого. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T21:47
2024-07-24T21:47
2024-07-24T21:47
происшествия
москва
урюпинск
волгоградская область
следственный комитет россии (ск рф)
подрыв автомобиля с людьми на севере москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961784577_0:576:1100:1195_1920x0_80_0_0_bfd0702273207432abbe068e8b87b184.jpg
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Подорвавший машину в Москве поступил в Высшую школу экономики после окончания школы в 2012 году, сообщил РИА Новости родственник подозреваемого. Ранее Замоскворецкий суд сообщал, что фигуранту дела о подрыве автомобиля в Москве Евгению Серебрякову, заочно арестованному сегодня по делу о подрыве автомобиля в Москве, заочно предъявлено обвинение. "Учился в Школе экономики, закончил школу, поступил на бюджет", - сообщил РИА Новости его родственник. По его словам, Серебряков окончил школу в 2012 году в городе Урюпинск Волгоградской области. В среду утром два человека пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД РФ, "произошла детонация неустановленного предмета, который был установлен в автомобиле". Дело передано в первое управление по расследованию особо важных дел столичного главка СК. Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил в среду о задержании в Бодруме фигуранта дела о подрыве автомобиля в Москве.
https://ria.ru/20240724/serebrjakov-1961825700.html
москва
урюпинск
волгоградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961784577_0:420:1100:1245_1920x0_80_0_0_2dd2495463fce757ebe291df30023d1c.jpg
Задержание подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве. Кадры МВД Турции
Подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве задержан в турецком Бодруме, сообщило МВД Турции и опубликовало видео.
По данным турецкого министерства, задержанного зовут Евгений Серебряков, он гражданин России.
2024-07-24T21:47
true
PT0M10S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, урюпинск, волгоградская область, следственный комитет россии (ск рф), подрыв автомобиля с людьми на севере москвы
Происшествия, Москва, Урюпинск, Волгоградская область, Следственный комитет России (СК РФ), Подрыв автомобиля с людьми на севере Москвы
Стало известно, где учился подозреваемый в подрыве машины в Москве
Родственник: подозреваемый в подрыве машины в Москве учился в ВШЭ на бюджете