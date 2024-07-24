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Брат подозреваемого в подрыве машины рассказал о его поездке в Прагу - РИА Новости, 24.07.2024
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21:45 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/podozrevaemyy-1961825877.html
Брат подозреваемого в подрыве машины рассказал о его поездке в Прагу
Брат подозреваемого в подрыве машины рассказал о его поездке в Прагу - РИА Новости, 24.07.2024
Брат подозреваемого в подрыве машины рассказал о его поездке в Прагу
Подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве Евгений Серебряков во время учебы в Высшей школе экономики ездил в Прагу по студенческому обмену, сообщил его... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T21:45
2024-07-24T21:45
происшествия
москва
прага
подрыв автомобиля с людьми на севере москвы
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве Евгений Серебряков во время учебы в Высшей школе экономики ездил в Прагу по студенческому обмену, сообщил его родственник РИА Новости. В среду утром два человека пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД РФ, "произошла детонация неустановленного предмета, который был установлен в автомобиле". Дело передано в первое управление по расследованию особо важных дел столичного главка СК. Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил в среду о задержании в Бодруме фигуранта дела о подрыве автомобиля в Москве. Позже Замоскворецкий суд сообщил, что фигуранту дела о подрыве автомобиля в Москве Евгению Серебрякову, заочно арестованному сегодня, заочно предъявлено обвинение. Ранее его брат сообщил РИА Новости, что подозреваемый учился в Высшей школе экономике в Москве. "Честно, не помню. По обмену вроде ездил в вузе", - ответил брат подозреваемого на вопрос агентства, когда и зачем его родственник ездил в Прагу.
https://ria.ru/20240724/turtsiya-1961776215.html
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происшествия, москва, прага, подрыв автомобиля с людьми на севере москвы
Происшествия, Москва, Прага, Подрыв автомобиля с людьми на севере Москвы
Брат подозреваемого в подрыве машины рассказал о его поездке в Прагу

Подозреваемый в подрыве машины в Москве ездил в Прагу по студенческому обмену

© РИА НовостиМесто взрыва машины на севере Москвы
Место взрыва машины на севере Москвы - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости
Место взрыва машины на севере Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве Евгений Серебряков во время учебы в Высшей школе экономики ездил в Прагу по студенческому обмену, сообщил его родственник РИА Новости.
В среду утром два человека пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД РФ, "произошла детонация неустановленного предмета, который был установлен в автомобиле". Дело передано в первое управление по расследованию особо важных дел столичного главка СК.
Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил в среду о задержании в Бодруме фигуранта дела о подрыве автомобиля в Москве. Позже Замоскворецкий суд сообщил, что фигуранту дела о подрыве автомобиля в Москве Евгению Серебрякову, заочно арестованному сегодня, заочно предъявлено обвинение.
Ранее его брат сообщил РИА Новости, что подозреваемый учился в Высшей школе экономике в Москве.
"Честно, не помню. По обмену вроде ездил в вузе", - ответил брат подозреваемого на вопрос агентства, когда и зачем его родственник ездил в Прагу.
Задержание подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
В Турции задержали подозреваемого в подрыве автомобиля на севере Москвы
Вчера, 17:52
 
ПроисшествияМоскваПрагаПодрыв автомобиля с людьми на севере Москвы
 
 
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