https://ria.ru/20240724/podozrevaemyy-1961825877.html

Брат подозреваемого в подрыве машины рассказал о его поездке в Прагу

Брат подозреваемого в подрыве машины рассказал о его поездке в Прагу - РИА Новости, 24.07.2024

Брат подозреваемого в подрыве машины рассказал о его поездке в Прагу

Подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве Евгений Серебряков во время учебы в Высшей школе экономики ездил в Прагу по студенческому обмену, сообщил его... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T21:45

2024-07-24T21:45

2024-07-24T21:45

происшествия

москва

прага

подрыв автомобиля с людьми на севере москвы

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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве Евгений Серебряков во время учебы в Высшей школе экономики ездил в Прагу по студенческому обмену, сообщил его родственник РИА Новости. В среду утром два человека пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД РФ, "произошла детонация неустановленного предмета, который был установлен в автомобиле". Дело передано в первое управление по расследованию особо важных дел столичного главка СК. Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил в среду о задержании в Бодруме фигуранта дела о подрыве автомобиля в Москве. Позже Замоскворецкий суд сообщил, что фигуранту дела о подрыве автомобиля в Москве Евгению Серебрякову, заочно арестованному сегодня, заочно предъявлено обвинение. Ранее его брат сообщил РИА Новости, что подозреваемый учился в Высшей школе экономике в Москве. "Честно, не помню. По обмену вроде ездил в вузе", - ответил брат подозреваемого на вопрос агентства, когда и зачем его родственник ездил в Прагу.

https://ria.ru/20240724/turtsiya-1961776215.html

москва

прага

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, прага, подрыв автомобиля с людьми на севере москвы