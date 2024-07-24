https://ria.ru/20240724/podmoskove-1961802557.html

В Подмосковье провели 81,8 тысячи лабораторных исследований фруктов и ягод

В Подмосковье провели 81,8 тысячи лабораторных исследований фруктов и ягод - РИА Новости, 24.07.2024

В Подмосковье провели 81,8 тысячи лабораторных исследований фруктов и ягод

За первое полугодие ветеринарно-санитарные эксперты Подмосковья провели 81,8 тысячи лабораторных исследований фруктов, ягод, бахчевых, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T19:30

2024-07-24T19:30

2024-07-24T19:30

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. За первое полугодие ветеринарно-санитарные эксперты Подмосковья провели 81,8 тысячи лабораторных исследований фруктов, ягод, бахчевых, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия области. Отмечается, что для оценки качества продукции, реализуемой на рынках и ярмарках Подмосковья, специалисты гослабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы исследуют товары на содержание нитратов и других веществ. "За первое полугодие более 33 тысяч проб фруктов, ягод, бахчевых были подвержены ветеринарно-санитарной экспертизе. Специалистами проведено 81,8 тысячи лабораторных исследований на различные показатели: радиометрический контроль, дозиметрия, содержание нитратов, органолептика", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, около 950 килограммов продукции были сняты с реализации по причине несоответствия по органолептическим показателям.

https://ria.ru/20240724/kolomna-1961705219.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), ягоды, фрукты