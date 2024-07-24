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В Подмосковье провели 81,8 тысячи лабораторных исследований фруктов и ягод
В Подмосковье провели 81,8 тысячи лабораторных исследований фруктов и ягод - РИА Новости, 24.07.2024
В Подмосковье провели 81,8 тысячи лабораторных исследований фруктов и ягод
За первое полугодие ветеринарно-санитарные эксперты Подмосковья провели 81,8 тысячи лабораторных исследований фруктов, ягод, бахчевых, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T19:30
2024-07-24T19:30
2024-07-24T19:30
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. За первое полугодие ветеринарно-санитарные эксперты Подмосковья провели 81,8 тысячи лабораторных исследований фруктов, ягод, бахчевых, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия области. Отмечается, что для оценки качества продукции, реализуемой на рынках и ярмарках Подмосковья, специалисты гослабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы исследуют товары на содержание нитратов и других веществ. "За первое полугодие более 33 тысяч проб фруктов, ягод, бахчевых были подвержены ветеринарно-санитарной экспертизе. Специалистами проведено 81,8 тысячи лабораторных исследований на различные показатели: радиометрический контроль, дозиметрия, содержание нитратов, органолептика", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, около 950 килограммов продукции были сняты с реализации по причине несоответствия по органолептическим показателям.
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РИА Новости
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московская область (подмосковье), ягоды, фрукты
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Ягоды, Фрукты
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. За первое полугодие ветеринарно-санитарные эксперты Подмосковья провели 81,8 тысячи лабораторных исследований фруктов, ягод, бахчевых, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия области.
Отмечается, что для оценки качества продукции, реализуемой на рынках и ярмарках Подмосковья, специалисты гослабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы исследуют товары на содержание нитратов и других веществ.
"За первое полугодие более 33 тысяч проб фруктов, ягод, бахчевых были подвержены ветеринарно-санитарной экспертизе. Специалистами проведено 81,8 тысячи лабораторных исследований на различные показатели: радиометрический контроль, дозиметрия, содержание нитратов, органолептика", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, около 950 килограммов продукции были сняты с реализации по причине несоответствия по органолептическим показателям.