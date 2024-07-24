https://ria.ru/20240724/podmoskove-1961798974.html

В Подмосковье до конца года приведут в соответствие 880 торговых объектов

В Подмосковье до конца года приведут в соответствие 880 торговых объектов - РИА Новости, 24.07.2024

В Подмосковье до конца года приведут в соответствие 880 торговых объектов

До конца текущего года в Подмосковье планируют привести в соответствие все объекты торговли и услуг на вылетных магистралях и центральных улицах городов, на... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T19:19

2024-07-24T19:19

2024-07-24T19:19

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. До конца текущего года в Подмосковье планируют привести в соответствие все объекты торговли и услуг на вылетных магистралях и центральных улицах городов, на сегодняшний день таковых 880, сообщает пресс-служба регионального правительства. На еженедельном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с региональным правительством и главами городских округов обсудили, как идет эта работа. "Важная, заметная тема для наших жителей, для всех нас – это приведение в соответствие объектов потребительского рынка и услуг, расположенных на вылетных магистралях и не только. И в центре городов, и на прилегающих к центру территориях они также должны соответствовать стандарту и радовать глаз. Мы последовательно, системно работаем над тем, чтобы внешний вид наших населенных пунктов, дорожно-транспортной инфраструктуры менялся к лучшему. На сегодняшний день в Подмосковье осталось 880 торговых объектов, не отвечающих нашим стандартам", - приводит пресс-служба слова Воробьева. Он добавил, что среди них – 278 объектов по вылетным магистралям и 602 на центральных улицах городов. "Мы ведем эту работу совместно с правоохранительными органами, главами. Стараемся договариваться с предпринимателями, чтобы они облагораживали свои торговые точки, убирали визуальный шум", - сказал глава региона. Отмечается, что в соответствие приводят объекты дорожного сервиса, рестораны, кафе, магазины и др. В свою очередь, министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных заявил, что объекты, которые являются незаконными, самовольные постройки, не приносящие средств в бюджет, где не трудоустроены сотрудники, подлежат демонтажу. Работы по всем объектам, которые должны привести в соответствие, планируют закончить к концу ноября. Сейчас из оставшихся 602, расположенных на центральных улицах городов, уже согласован и утвержден облик основных 215.

https://ria.ru/20240724/podmoskove-1961794421.html

https://ria.ru/20240723/nagrady-1961555384.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), андрей воробьев