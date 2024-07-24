https://ria.ru/20240724/podmoskove-1961794421.html

В Подмосковье для уборки территорий зимой закупят более 1800 единиц техники

В Подмосковье для уборки территорий зимой закупят более 1800 единиц техники - РИА Новости, 24.07.2024

В Подмосковье для уборки территорий зимой закупят более 1800 единиц техники

В Московской области планируют дополнительно закупить свыше 1,8 тысячи единиц техники для уборки территорий в зимний период, сообщает пресс-служба регионального РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T19:02

2024-07-24T19:02

2024-07-24T19:02

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

жкх

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961792671_121:456:2951:2048_1920x0_80_0_0_8e7fdf10fef582af9d560443d64eb89b.jpg

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. В Московской области планируют дополнительно закупить свыше 1,8 тысячи единиц техники для уборки территорий в зимний период, сообщает пресс-служба регионального правительства. Эту тему губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с руководящим составом правительства Подмосковья и главами городских округов. Он подчеркнул, что для более эффективной работы вся коммунальная техника в регионе должна быть оцифрована. "Мы часто говорим, что "сани нужно готовить летом", это остается актуальным по всем направлениям, которыми мы занимаемся. Продолжаем готовить наши коммунальные предприятия, инфраструктуру и технику к зимнему периоду. Задача - максимально включиться в работу по поиску и найму персонала. Но вместе с тем надо понимать, что убрать огромную густонаселенную территорию только метлой и лопатой невозможно. В этой связи мы должны вовремя заготовить необходимую уборочную технику, включая малую механизацию. У нас запланировано закупить свыше 1,5 тысяч ручных роторов и еще порядка 350 единиц другой коммунальной техники", - приводит пресс-служба слова Воробьева. По его словам, необходимо также посмотреть, сколько сейчас техники на ходу, в каком она состоянии, что необходимо приобрести из запасных частей. "Потому что при интенсивном использовании, мы знаем, своевременный ремонт является залогом успеха. И что еще очень важно - вся техника должна быть оцифрована, чтобы мы видели объем работы каждой из единиц", - сказал глава региона. Отмечается, что в Московской области около 20 тысяч объектов содержания: дворовые и общественные территории, а также проезды. В комплексной уборке задействованы более 10 тысяч человек и 2,5 тысячи единиц техники. Среди них - тракторы, погрузчики, самосвалы, роторы, а также щетки. В пресс-службе уточнили, что к началу зимнего сезона планируется закупить еще более 1,8 тысячи специализированных машин, в частности - свыше 1,5 тысячи ручных роторов, 56 мини-погрузчиков, 69 экскаваторов-погрузчиков, 72 самосвала, 63 бортовые "Газели", 79 тракторов, 14 ломовозов. В свою очередь, зампредседателя правительства Подмосковья – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислав Мурашов заявил, что в текущем году в регионе запланирована одна из самых крупных закупок по механизации за последнее время.

https://ria.ru/20240724/kolomna-1961705219.html

https://ria.ru/20240722/tvorog-1961319590.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), андрей воробьев, жкх