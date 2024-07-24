https://ria.ru/20240724/podmoskove-1961719009.html
Более 780 школьников из Подмосковья сдали ЕГЭ на 100 баллов
Более 780 школьников из Подмосковья сдали ЕГЭ на 100 баллов - РИА Новости, 24.07.2024
Более 780 школьников из Подмосковья сдали ЕГЭ на 100 баллов
Более 780 школьников из Московской области сдали ЕГЭ на 100 баллов, 66 выпускников получили высший балл по двум предметам, четверо набрали максимум по трем... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T14:34
2024-07-24T14:34
2024-07-24T14:34
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
единый государственный экзамен (егэ)
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Более 780 школьников из Московской области сдали ЕГЭ на 100 баллов, 66 выпускников получили высший балл по двум предметам, четверо набрали максимум по трем экзаменам, сообщается на сайте министерства образования Подмосковья. "В министерстве образования Московской области подвели итоги Единого государственного экзамена. ЕГЭ на 100 баллов сдали 783 школьника. Высший балл по двум предметам получили 66 выпускников, а четверо из них набрали максимум по трем дисциплинам", - говорится в сообщении. Отмечается, что число стобалльников Подмосковья выросло на 30% по сравнению с прошлым годом. Наибольшее количество выпускников набрало 100 баллов по русскому языку – 209 человек. По математике в этом году в Подмосковье 122 стобальника, это число выросло втрое в сравнении с 2023 годом. Кроме того, количество стобалльников по физике увеличилось в 7,5 раз, и почти в 3 раза снизилась доля выпускников, не сдавших этот экзамен. "Показатели по стобалльным результатам также улучшились по истории, химии и английскому языку. Отмечается и рост доли высокобалльников: по математике (в 3,4 раза), биологии (в 1,6 раза), физике (в 1,5 раза) и химии (в 1,3 раза)", - говорится в сообщении. Добавляется, что число учителей, подготовивших двух и более стобалльников, в этом году составило 103 человека, все они получат выплату в размере 150 тысяч рублей. Решение пересдать один из предметов приняли более 7,5 тысяч выпускников региона. Более 91% пересдающих улучшили свой результат, а 11 из них получили 100 баллов.
https://ria.ru/20240724/shkola-1961657182.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), единый государственный экзамен (егэ)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Более 780 школьников из Московской области сдали ЕГЭ на 100 баллов, 66 выпускников получили высший балл по двум предметам, четверо набрали максимум по трем экзаменам, сообщается на сайте министерства образования Подмосковья.
"В министерстве образования Московской области подвели итоги Единого государственного экзамена. ЕГЭ на 100 баллов сдали 783 школьника. Высший балл по двум предметам получили 66 выпускников, а четверо из них набрали максимум по трем дисциплинам", - говорится в сообщении.
Отмечается, что число стобалльников Подмосковья выросло на 30% по сравнению с прошлым годом. Наибольшее количество выпускников набрало 100 баллов по русскому языку – 209 человек. По математике в этом году в Подмосковье
122 стобальника, это число выросло втрое в сравнении с 2023 годом.
Кроме того, количество стобалльников по физике увеличилось в 7,5 раз, и почти в 3 раза снизилась доля выпускников, не сдавших этот экзамен.
"Показатели по стобалльным результатам также улучшились по истории, химии и английскому языку. Отмечается и рост доли высокобалльников: по математике (в 3,4 раза), биологии (в 1,6 раза), физике (в 1,5 раза) и химии (в 1,3 раза)", - говорится в сообщении.
Добавляется, что число учителей, подготовивших двух и более стобалльников, в этом году составило 103 человека, все они получат выплату в размере 150 тысяч рублей.
Решение пересдать один из предметов приняли более 7,5 тысяч выпускников региона. Более 91% пересдающих улучшили свой результат, а 11 из них получили 100 баллов.