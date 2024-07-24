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Песков назвал турне неонацистов по Европе отвратительным явлением - РИА Новости, 24.07.2024
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20:39 24.07.2024 (обновлено: 20:58 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/peskov-1961817587.html
Песков назвал турне неонацистов по Европе отвратительным явлением
Песков назвал турне неонацистов по Европе отвратительным явлением - РИА Новости, 24.07.2024
Песков назвал турне неонацистов по Европе отвратительным явлением
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал отвратительным явлением и уродливым проявлением киевского режима турне неонацистов украинского батальона РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T20:39
2024-07-24T20:58
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европа
украина
дмитрий песков
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СОЛНЕЧНОГОРСК, 24 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал отвратительным явлением и уродливым проявлением киевского режима турне неонацистов украинского батальона "Азов"* по городам Европы."Это отвратительное явление. Это уродливое проявление киевского режима", - сказал он журналистам, комментируя информацию о ранее анонсированном турне неонацистов из "Азова" по ряду европейских городов.Ранее Песков назвал киевский режим колыбелью возрождения нацизма в Европе, отметив, что Россия этого не приемлет.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20240724/peskov-1961804832.html
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в мире, европа, украина, дмитрий песков, россия
В мире, Европа, Украина, Дмитрий Песков, Россия
Песков назвал турне неонацистов по Европе отвратительным явлением

Песков назвал уродливым проявлением киевского режима турне неонацистов по Европе

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков . Архивное фото
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СОЛНЕЧНОГОРСК, 24 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал отвратительным явлением и уродливым проявлением киевского режима турне неонацистов украинского батальона "Азов"* по городам Европы.
«
"Это отвратительное явление. Это уродливое проявление киевского режима", - сказал он журналистам, комментируя информацию о ранее анонсированном турне неонацистов из "Азова" по ряду европейских городов.
Ранее Песков назвал киевский режим колыбелью возрождения нацизма в Европе, отметив, что Россия этого не приемлет.
* Запрещенная в России террористическая организация
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
Киевский режим стал колыбелью возрождения нацизма в Европе, заявил Песков
Вчера, 19:42
 
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