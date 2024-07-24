https://ria.ru/20240724/peskov-1961817587.html
Песков назвал турне неонацистов по Европе отвратительным явлением
Песков назвал турне неонацистов по Европе отвратительным явлением - РИА Новости, 24.07.2024
Песков назвал турне неонацистов по Европе отвратительным явлением
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал отвратительным явлением и уродливым проявлением киевского режима турне неонацистов украинского батальона РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T20:39
2024-07-24T20:39
2024-07-24T20:58
в мире
европа
украина
дмитрий песков
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945797421_0:3:3081:1736_1920x0_80_0_0_17ec6ae5190bde482fe820763960f97c.jpg
СОЛНЕЧНОГОРСК, 24 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал отвратительным явлением и уродливым проявлением киевского режима турне неонацистов украинского батальона "Азов"* по городам Европы."Это отвратительное явление. Это уродливое проявление киевского режима", - сказал он журналистам, комментируя информацию о ранее анонсированном турне неонацистов из "Азова" по ряду европейских городов.Ранее Песков назвал киевский режим колыбелью возрождения нацизма в Европе, отметив, что Россия этого не приемлет.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20240724/peskov-1961804832.html
европа
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945797421_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_10294aff885cca8a8cdb410d9070693d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, украина, дмитрий песков, россия
В мире, Европа, Украина, Дмитрий Песков, Россия
Песков назвал турне неонацистов по Европе отвратительным явлением
Песков назвал уродливым проявлением киевского режима турне неонацистов по Европе