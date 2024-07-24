https://ria.ru/20240724/peskov-1961817587.html

Песков назвал турне неонацистов по Европе отвратительным явлением

Песков назвал турне неонацистов по Европе отвратительным явлением - РИА Новости, 24.07.2024

Песков назвал турне неонацистов по Европе отвратительным явлением

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал отвратительным явлением и уродливым проявлением киевского режима турне неонацистов украинского батальона РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T20:39

2024-07-24T20:39

2024-07-24T20:58

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СОЛНЕЧНОГОРСК, 24 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал отвратительным явлением и уродливым проявлением киевского режима турне неонацистов украинского батальона "Азов"* по городам Европы."Это отвратительное явление. Это уродливое проявление киевского режима", - сказал он журналистам, комментируя информацию о ранее анонсированном турне неонацистов из "Азова" по ряду европейских городов.Ранее Песков назвал киевский режим колыбелью возрождения нацизма в Европе, отметив, что Россия этого не приемлет.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20240724/peskov-1961804832.html

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Наталья Макарова

в мире, европа, украина, дмитрий песков, россия