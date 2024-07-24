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Песков ожидает роста числа людей, трезво оценивающих ситуацию на Украине - РИА Новости, 24.07.2024
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19:47 24.07.2024 (обновлено: 20:02 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/peskov-1961805531.html
Песков ожидает роста числа людей, трезво оценивающих ситуацию на Украине
Песков ожидает роста числа людей, трезво оценивающих ситуацию на Украине - РИА Новости, 24.07.2024
Песков ожидает роста числа людей, трезво оценивающих ситуацию на Украине
Число людей, которые трезво оценивают ситуацию на Украине, будет расти, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T19:47
2024-07-24T20:02
украина
дмитрий песков
россия
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 24 июл - РИА Новости. Число людей, которые трезво оценивают ситуацию на Украине, будет расти, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Очевидно, что рано или поздно будет расти, может быть, не теми темпами, как нам хотелось бы, но будет расти количество людей, которые хоть как-то будут пытаться трезво смотреть на происходящее на Украине", - сказал Песков журналистам на площадке "Фестиваля новых медиа".
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украина, дмитрий песков, россия
Украина, Дмитрий Песков, Россия
Песков ожидает роста числа людей, трезво оценивающих ситуацию на Украине

Песков: число людей, трезво оценивающих ситуацию на Украине, будет расти

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков . Архивное фото
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 24 июл - РИА Новости. Число людей, которые трезво оценивают ситуацию на Украине, будет расти, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Очевидно, что рано или поздно будет расти, может быть, не теми темпами, как нам хотелось бы, но будет расти количество людей, которые хоть как-то будут пытаться трезво смотреть на происходящее на Украине", - сказал Песков журналистам на площадке "Фестиваля новых медиа".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
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