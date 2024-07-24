https://ria.ru/20240724/peskov-1961805531.html

Песков ожидает роста числа людей, трезво оценивающих ситуацию на Украине

Песков ожидает роста числа людей, трезво оценивающих ситуацию на Украине - РИА Новости, 24.07.2024

Песков ожидает роста числа людей, трезво оценивающих ситуацию на Украине

Число людей, которые трезво оценивают ситуацию на Украине, будет расти, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T19:47

2024-07-24T19:47

2024-07-24T20:02

украина

дмитрий песков

россия

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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 24 июл - РИА Новости. Число людей, которые трезво оценивают ситуацию на Украине, будет расти, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Очевидно, что рано или поздно будет расти, может быть, не теми темпами, как нам хотелось бы, но будет расти количество людей, которые хоть как-то будут пытаться трезво смотреть на происходящее на Украине", - сказал Песков журналистам на площадке "Фестиваля новых медиа".

https://ria.ru/20240724/peskov-1961804832.html

украина

россия

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Наталья Макарова

украина, дмитрий песков, россия