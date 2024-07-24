https://ria.ru/20240724/peskov-1961805531.html
Песков ожидает роста числа людей, трезво оценивающих ситуацию на Украине
Песков ожидает роста числа людей, трезво оценивающих ситуацию на Украине - РИА Новости, 24.07.2024
Песков ожидает роста числа людей, трезво оценивающих ситуацию на Украине
Число людей, которые трезво оценивают ситуацию на Украине, будет расти, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T19:47
2024-07-24T19:47
2024-07-24T20:02
украина
дмитрий песков
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915754527_0:153:3125:1911_1920x0_80_0_0_0f238f81ded340d5be913352a94b8fc7.jpg
СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 24 июл - РИА Новости. Число людей, которые трезво оценивают ситуацию на Украине, будет расти, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Очевидно, что рано или поздно будет расти, может быть, не теми темпами, как нам хотелось бы, но будет расти количество людей, которые хоть как-то будут пытаться трезво смотреть на происходящее на Украине", - сказал Песков журналистам на площадке "Фестиваля новых медиа".
https://ria.ru/20240724/peskov-1961804832.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915754527_26:0:2755:2047_1920x0_80_0_0_2ee26fce8abfa3d4461b2bb8c6428367.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, дмитрий песков, россия
Украина, Дмитрий Песков, Россия
Песков ожидает роста числа людей, трезво оценивающих ситуацию на Украине
Песков: число людей, трезво оценивающих ситуацию на Украине, будет расти