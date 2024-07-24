https://ria.ru/20240724/peskov-1961803987.html
Песков призвал мусульман уважать традиции женщин другой веры
Песков призвал мусульман уважать традиции женщин другой веры - РИА Новости, 24.07.2024
Песков призвал мусульман уважать традиции женщин другой веры
В России должны уважать традиции мусульман, но и мусульмане должны уважать традиции женщин другой веры, приезжающих в их регионы, это не всегда происходит,... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T19:39
2024-07-24T19:39
2024-07-24T19:39
россия
дмитрий песков
ислам
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 24 июл - РИА Новости. В России должны уважать традиции мусульман, но и мусульмане должны уважать традиции женщин другой веры, приезжающих в их регионы, это не всегда происходит, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "И мы должны уважать все традиции и обычаи мусульман, и мусульмане должны уважать все обычаи и традиции нас и наших женщин, когда они приезжают в регионы Российской Федерации с преобладающим проживанием мусульман. Это, кстати, не всегда бывает, надо признать", - сказал он на площадке "Фестиваля новых медиа". Песков рассказал, что вырос в семье дипломата-востоковеда и всё детство провел в мусульманских странах, а позже и сам стал востоковедом, изучал историю религий, в частности ислам. "Поэтому я в этом плане сверхтерпимый человек", - отметил он.
https://ria.ru/20240724/peskov-1961797219.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, ислам
Россия, Дмитрий Песков, Ислам
Песков призвал мусульман уважать традиции женщин другой веры
Песков: мусульмане должны уважать традиции женщин другой веры в своих регионах
СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 24 июл - РИА Новости. В России должны уважать традиции мусульман, но и мусульмане должны уважать традиции женщин другой веры, приезжающих в их регионы, это не всегда происходит, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«
"И мы должны уважать все традиции и обычаи мусульман, и мусульмане должны уважать все обычаи и традиции нас и наших женщин, когда они приезжают в регионы Российской Федерации с преобладающим проживанием мусульман. Это, кстати, не всегда бывает, надо признать", - сказал он на площадке "Фестиваля новых медиа".
Песков рассказал, что вырос в семье дипломата-востоковеда и всё детство провел в мусульманских странах, а позже и сам стал востоковедом, изучал историю религий, в частности ислам.
"Поэтому я в этом плане сверхтерпимый человек", - отметил он.