https://ria.ru/20240724/peskov-1961803987.html

Песков призвал мусульман уважать традиции женщин другой веры

Песков призвал мусульман уважать традиции женщин другой веры - РИА Новости, 24.07.2024

Песков призвал мусульман уважать традиции женщин другой веры

В России должны уважать традиции мусульман, но и мусульмане должны уважать традиции женщин другой веры, приезжающих в их регионы, это не всегда происходит,... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T19:39

2024-07-24T19:39

2024-07-24T19:39

россия

дмитрий песков

ислам

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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 24 июл - РИА Новости. В России должны уважать традиции мусульман, но и мусульмане должны уважать традиции женщин другой веры, приезжающих в их регионы, это не всегда происходит, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "И мы должны уважать все традиции и обычаи мусульман, и мусульмане должны уважать все обычаи и традиции нас и наших женщин, когда они приезжают в регионы Российской Федерации с преобладающим проживанием мусульман. Это, кстати, не всегда бывает, надо признать", - сказал он на площадке "Фестиваля новых медиа". Песков рассказал, что вырос в семье дипломата-востоковеда и всё детство провел в мусульманских странах, а позже и сам стал востоковедом, изучал историю религий, в частности ислам. "Поэтому я в этом плане сверхтерпимый человек", - отметил он.

https://ria.ru/20240724/peskov-1961797219.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, дмитрий песков, ислам